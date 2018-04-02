2018 Alınası En İyi Kablosuz Kulaklık Seti Hangisi?

En İyi Kablosuz Kulaklıklar Hangisi? Bu Soruya Yanıt Arıyorsanız?



2018 Alınası En İYİ Kablosuz Kulaklık Seti Hangisi?

Özellikle çalışırken müzik dinlemek bir çok kişi için bir zevkten öte bir zorunluluk halidir. Elbette çoğu zaman sizin bu durumunuzu anlamayan insanlar olacaktır. Tabii ki, etrafınızdakileri dinlediğiniz şeylerle rahatsız etmek istemiyorsanız, o zaman işte iyi bir kulaklık setine ihtiyacınız var demektir.

Bana göre de bu en iyi seçenekler sizi dış dünya ile izole etme konusunda en iyi işi çıkaracak cinsten. Her biri konfor, ses kalitesi ve etkili gürültü engelleyici özellikleri ile alınası cinsinden…

Dürüst olmak gerekirse uzun süreli kullanımlarda "Ses", memnuniyet denkleminin sadece bir parçasıdır.

2018 Alınası En İYİ Kablosuz Kulaklık Seti Hangisi?

Sony WH-1000XM2

Bose QuietComfort 35 II (and QuietComfort 35)

Blue Satellite

Beats Studio3

Master & Dynamic MW60

Sennheiser HD 4.50 BTNC

Sony WH-1000XM2



Sony daha önce 2016'da piyasaya sürülen MDR-1000X'in revize edilmiş halini piyasaya sürdü. 350 dolarlık satış fiyatıyla Yeni WH-1000XM2 30 saatlik bir pil ömrü ve mobil uygulama ile entegre ses ayarları üzerinde size daha fazla kontrol imkanı sağlıyor. Ayrıca 10 dakikalık bir dinlenme süresi içinde şarj edebileceğin Hızlı Kablosuz Şarj Seçeneği de eklenmiş.

Eklenen yeni harika özellikler Sony'inin bilinen kalitesi ile birleştiğinde harika ve tercih edilesi bir kulaklık seti oluşturuyor. Net ses, neredeyse mükemmel bas ve dengeli EQ. Gürültü engelleme özelliği Bose'dan daha iyi. Ses kalitesi, pil ömrü ve gürültü önlemedeki başarı onu bu listenin başına koyuyor.

Google Asistan Desteği de mevcut.

Ayrıca Sony, Dokunmaya duyarlı kontrol panelini sağ kulak kabına yerleştirmiş. tek dokunuşla, kaydırma ve diğer ayarlamaları gerçekleştirebiliyorsunuz.

WH-1000XM2 1000XM2 Gürültü Engelleme Özellikli Kablosuz Kulaklık

Bose QuietComfort 35 II (and QuietComfort 35)



Bose gürültü engelleyicili kulaklıklarda uzun süredir lider. Şirket ilk kablosuz modelini 2016 yılında piyasaya sürdü. QuietComfort 35 ve geçen sene piyasaya sürdüğü QuietComfort 35 II, Google Asistan desteği ile çok daha iyi çalışan bir kablosuz kulaklık oldu. Bir birleri arasında en önemli fark her basıldığında cevap veren bir sanal yardımcı için "Eylem" düğmesinin oluşu.

İkinci sürüm uzu süre kullanımda süper rahat ve hafif bir tasarıma sahip. Gürültü önleme ve güçlü ses kalitesi ile harika bir kullanım sunuyor.

3 farklı ortama göre ayarlanmış gürültü engelleme modu var. Dilediğinizi seçebilirsiniz. iOS kullanıcıları uygulama ile her iki model de dilediği şarkıyı dinleyebilir ve yönetebilir. Hatta Siriyi bile kullanabilir. QC 35 II sanal mağazasında 329$'a satılıyor. Ancak takdir edersiniz ki Türkiye Fiyatları neredeyse bunun iki katı.

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Blue Satellite



Kulaklık üzerinden dahili Amp arayanlar için harika bir çözüm. Mikrofon konusunda uzman ulan şirket, son bir kaç yıldır kulaklık konusunda da ciddi adımlar attı. Geçtiğimiz yılki CES fuarında, ses kalitesini daha da artırmak için bir amplifikatörü de içinde barındıran bir dizi yeni kablosuz gürültü önleyici kulaklık olan Satellite'i duyurdu.

Yeni eklenen bu bileşenler Blue Satellite'ı biraz ağırlaştırıyor. Dahili Amfi pil ömründen biraz çalıyor. ancak tüm gün boyunca tek şarjla kullanabileceğinizden de emin olabilirsiniz. Ses kalitesi inanılmaz derece de güzel.Ses kalitesi olarak bu listenin en başında olabilir ancak diğer konfor özellikleri dikkate alındığında listenin başından gerilere doğru düşüyor.

Ayrıca Blue Satellite 400$'lık bir fiyat söz konusu. Ucuz değil tabi.

Beats Studio3



En iyiler listesinde olmasının eleştirilebileceği Beats Studio 3 diğerlerinden çok daha iyi ve baskın ses kalitesine sahip. Ancak onun bu listede yer almasını sağlayan en önemli özelliklerden birisi ise Studio3 süper hızlı eşleştirme için Apple'ın W1 işlemcisini kullanıyor – AirPod'larda, Beats X ve Powerbeats3 kulak kulağında kullanılan aynı Bluetooth yongası.

Ayrıca 10 dakikalık bir hızlı şarj ile 3 saatlik bir kullanım süresi kazanabiliyorsunuz.Bir iPhone ve Mac kullanıcısıysanız, telefon ve dizüstü bilgisayarınız arasında kesintisiz geçişten yararlanabilirsiniz, elbette iCloud sayesinde…

Elbette gürültü önleme özelliği bir Sony'nin ki kadar iyi olmasa da konfor oldukça tatmin edici. Fiyatı ise 350$.

Master & Dynamic MW60



Kablosuz Kulaklıkların ses kalitesinin göründüğü kadar iyi olmasını beklersiniz. Eğer bunu peşindeyseniz. MW60 tam size göre olabilir. Master & Dynamic'in kablosuz kulak üstü kulaklıkları, şirketin diğer ürünleri ile aynı tasarım ipuçlarına sahiptir; rakip kulaklıklardan daha yüksek kaliteli bir görünüm ve his yaratan metal, deri ve diğer malzemelerin karışımından oluşuyor.

En belirgin Özellik Olarak Temelde: Burada herhangi bir plastik saç bantları veya ucuz görünümlü bileşenler görmeyeceksiniz. Profesyonel ses profiline sahip ve özel bir ayar yapmanıza gerek yok. Ancak MW60 için 550$ lık bir fiyat söz konusu.

Sennheiser HD 4.50 BTNC



Her biri birkaç yüz dolara mal olan bir takım seçimlerden sonra, daha ekonomik bir seçenek bekliyorsunuz eminim.

Sennheiser HD 4.50 BTNC ile gösterişli bir tasarıma sahip olmayacaksınız, ancak burada 180 $ 'dan daha az bir fiyata elde edeceğiniz şeyler göz önüne alındığında dikkate değer.

Bu kulaklık ile hala iyi bir ses kalitesi ve gürültü önleme performansı elde edersiniz fakat, çok daha fazla plastik aksama sahip olursunuz. Bütçe konusu sizin çin önemliyse bu iyi bir alternatif.

Sennheiser

https://www.teknotalk.com/2018-alinasi-en-iyi-kablosuz-kulaklik-seti-hangisi-62931/