2018-2019 yarıyıl karneleri dağıtıldı

SAMSUN Vali Kaymak: "Meslek lisesi mezunları işsiz kalmıyor"

SAMSUN - Samsun Valisi Osman Kaymak, "Üniversite mezunlarına iş bulamıyoruz ama bir meslek lisesini bitiren boş kalmıyor" dedi.

Samsun'da bin 73 okulda toplam 245 bin 40 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Canik Hasköy Cumhuriyet İlkokulunda karne töreni düzenlendi. Törende konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, eğitimle ilgili önemli mesajlar verdi.

"Veliler rehber öğretmenlerin uyarılarını dikkate alsın"

Velilerin lise seçiminde rehber öğretmenlerine danışması gerektiğini ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak, "Burada ilköğretim okuluyla ilgili bir karne törenindeyiz ama önemsediğimiz hususlar da var. Genelde ilkokulu bitiren çocuklarımız meslek seçimi konusunda Anadolu lisesi ve fen lisesi konusunda zorlanıyorlar. Aslında şu anda Türkiye'de meslek okulları çok önemli. Lütfen çocuklarınızın hangi okula gideceği konusunda rehber öğretmenlerini dinleyin. Okul müdürünün yönlendirmesini izleyin. Çocuğun yapamayacağı konularda onlara baskı oluşturmayınız. O yönüyle meslek liselerinin ilimizde artmasını çok önemsiyoruz. Maalesef geçen sene Samsun'daki velilerimizin çoğu 'çocuklarımızı Anadolu lisesine göndereceğiz' diye bizi zorladılar" diye konuştu.

"Üniversite mezunlarına iş bulamıyoruz ama bir meslek lisesini bitiren boş kalmıyor"

Üniversite mezunlarının iş bulamamasına rağmen meslek lisesi mezunlarının hemen iş bulduğuna dikkat çeken Vali Kaymak, "25 yıllık kaymakamlık geçmişim var, 4 yıldır da valilik yapıyorum. İnsanlar geliyor, bizden iş istiyor. 'Sayın Valim ne iş olursa olsun çalışırım' diyorlar. Ne mezunusun diye sorduğumuzda, 'lise mezunuyuz' diyorlar. Meslek lisesi mezunu olanlar hemen iş bulabiliyorlar. Üniversite mezunlarına iş bulamıyoruz ama bir meslek lisesini bitiren boş kalmıyor. Özellikle Samsun'da bir meslek lisemizi ziyaret ettik. Mezunlarını sordum. Hepsi istisnasız işe girmişler, boşta kalan yok. O yönüyle lütfen illa da çocuğum üniversite bitirsin diye çocuğu zorlamayalım. Okullardaki rehber öğretmenler bu konuda çok yetenekli. Son yıllarda çok gelişmiş testler ve teknikler var. Sizin çocuğunu tabiri caizse sizden daha iyi biliyor. Çocuğumuzun en iyi eğitimi almasını hepimiz istiyoruz. Hepimiz çocuğumuzun ODTÜ ve Boğaziçi'nde okumasını istiyoruz ama Allah herkese bir kabiliyet verir. Çocuk bunu yapamıyorsa çocuğa baskı oluşturmayalım. Mühim olan çocuğa işi en iyi yapacağı mesleğin seçilmesidir. Lütfen bu sene sonunda ortaokuldan liseye geçiş aşamalarında lise tercihlerinde rehber öğretmenleri dinleyelim" şeklinde konuştu. Coşkun Esen: "Karneler sadece çocuklarımıza değil, hepimize verildi"

Çocuklara verilen karnelerden herkesin sorumlu olduğunun altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, şunları söyledi:

"Vermiş olduğumuz karneler sadece çocuklarımıza vermiş olduğumuz karneler değil, aynı zamanda ebeveynlerine, öğretmenine, müdürüne ve il milli eğitim müdürüne kadar verilmiş bir belgedir. Başta kendim olmak üzere tüm öğretim görevlileri bu süreci bir anlamda kazandırdıklarımızı ya da kazandıramadıklarımızı beraber görme fırsatı olarak değerlendireceğiz. Karneler çocukların, 'bana hangi konuda yardım etmeniz gerekiyor' sorusunun cevabı niteliğindedir. Karnelere baktığımızda ben il milli eğitim müdürü olarak çocuklara ne kadar yardım etmeliyim ve neler yapmalıyım onu görüyorum. Ebeveyn baktığı zaman anne baba olarak hangi yardımı yapmaları gerektiğini görürler. Öğretmenler de baktığında hangi kazanımları ulaştırabilmiş ya da ulaştıramamış bunu görmelidir. Karne, sadece öğrenciye verilmiş bir takım sayısal ifadelerden ibaret bir belge değildir."

Konuşmaların ardından Vali Osman Kaymak ve diğer protokol üyeleri öğrencilere karnelerini dağıttılar.

15 günlük yarıyıl tatilinin ardından ise ikinci dönem 4 Şubat'ta başlayacak.

- Yüksekova'da karne heyecanı

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eğitim öğretim gören 30 bin 440 öğrenci, karnelerini aldı.

15 Temmuz Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Ahmet Ayvaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı katıldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kendüzler ve beraberindekiler, karneleri dağıtarak nasihatte bulundular.

Kaymakam Kendüzler ve beraberindekiler, daha sonra lösemi hastası olan ve evinde eğitim gören Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Eyüp Uçar'ı Yeşildere Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ettiler. Lösemi hastası 1. sınıf öğrencisi Uçar ile yakından ilgilenen Kendüzler ve beraberindekiler, başarılı öğrenciye karne ve oyuncak verdiler. Siverek'te 79 bin 119 öğrencinin karne sevinci

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 79 bin 119 öğrenci 2018-2019 eğitim öğretim yılı ilk dönem karnelerini aldı.

Siverek'te okul öncesi bin 297, ilk ve ortaokul 62 bin 187 ve lise 15 bin 635 olmak üzere toplam 79 bin 119 öğrenci, bugün başlayan ilk dönem tatilinde karne heyecanı yaşadı. Sabah erken saatlerinde velilerle birlikte karnelerini almaya gelen öğrenciler, okul müdürleri ile öğretmenlerinin ellerinden karnelerini aldı.

Karne dağıtımı nedeniyle ilçenin ofis mahallesinde bulunan Halit Gülpınar Ortaokulunda tören düzenlendi. Törene ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kürşat Harmankaya katıldı. Harmankaya, tüm öğrencileri tebrik ederek, yarıyıl tatilinde öğrencilerin ne yapmaları gerektiği konularında tavsiyelerde bulunarak, bol bol kitap okumalarını istedi. Daha sonra öğrencilerin isimleri okunarak, karneleri dağıtıldı.

Siverek Milli Eğitim Şube Müdürü Kürşat Harmankaya yaptığı açıklamada," 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemini bugün itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Öğrencilerimiz yoğun bir çalışma, sınav ve ders ortamından çıktılar. Bizim burada velileri tavsiyemiz, öğrencilerimizi tatilde fazla sıkmasınlar. Çünkü onlar yeterince şarj oldular, birinci dönem boyunca yoruldular, gayret ettiler, bu ara tatilleri onların dinlenmeleriyle geçirmelerini sağlamalıyız. Tabi arada kitap okumaları güzel olacak, zihinlerini dinç tutacaktır. Başarısız olan öğrencilerimiz varsa, veliler sakin çocuklarımızın üzerine özelikle şiddetle gitmesinler, onların başarısızlıklarının sebeplerini, okul müdürlüğümüzle, öğretmenlerimizle görüşerek ikinci dönemde daha başarılı olmalarını, kendilerini toparlamalarını noktasında adım atmamız lazım" diye konuştu.

Öğrenciler karne aldıklarına sevinirken, tatilde gezeceklerini ve oyun oynayacaklarını söyledi.

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Suriyeli öğrencilerin de aralarında olduğu yaklaşık 700 bin öğrenci, karne sevinci yaşadı.

Şanlıurfa'da yaklaşık 700 bin öğrenci karne sevinci yaşadı. Eyyübiye ilçesinde bulunan Mevlana İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin ile öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Öğrencileri tek tek tebrik eden Vali Erin, daha sonra çeşitli hediyelerle öğrencilerin karnelerini teslim etti. Engelli öğrencilerle de yakından ilgilenen Vali Erin, ailelere çalışkan bir nesil yetiştirdikleri için teşekkür etti.

Öğrencilere karne dağıtımının ardından bir açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, öğrencilerin 15 günlük yarıyıl tatilini sadece ders çalışarak değil arkadaşlarıyla, aileleriyle zaman geçirecekleri bir şekilde değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı. Vali Erin ailelere de seslenerek, çocukların eve kapatılmaması konusunda uyardı.

Van'da 310 bin 911 öğrenci karnelerini aldı

VAN - Van'da 310 bin 911 öğrenci ve 18 bin 654 öğretmen için yarıyıl tatili başladı.

Rekabet Kurumu İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, İl Milli Eğitim şube müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Burada öğrencilere karneleriyle birlikte hediye dağıtan Vali Bilmez, öğrencilere nasihatlerde bulundu. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Vali Bilmez, çağdaş ülke olmanın ancak iyi bir eğitimle mümkün olabileceğini ifade ederek, "Memleketimizin kurtuluşu ve geleceği bu çocuklarımızdadır. Bu nedenle bu bölgede yaşanan olumsuzlukları ancak eğitimle bertaraf edebiliriz. Bu anlamda kız çocuklarının eğitimini daha çok önemsiyorum. Çünkü kızların eğitimi, toplumsal dönüşüme de vesile oluyor. Erkeklerin eğitimi, sadece kendisine oluyor. Toplumsal dönüşüme, aile içindeki ilişkilerin dönüşümüne çok sebep olmuyor, ama kızların eğitimi hem ailede hem çevrede ciddi anlamda bir dönüşüme de vesile olmaktadır. Onun için kızlarımızın eğitimi üzerinde ciddi anlamda durmamız lazım" dedi.

Van'ın okullaşma oranında iyi bir noktaya geldiğini dile getiren Vali Bilmez, lise ve üniversiteye giden özellikle kız çocuklarının sayısının daha da arttırılması gerektiğini söyledi. Bölgeye gelen öğretmenlerin zor şartlarda görev yaptıklarını belirten Bilmez, "Bu anlamda okul müdürlerimizin; gelen öğretmenlerimizin de ilgiye, desteğe ihtiyacının olduğunu unutmamaları gerekir. Çocukları motive etmemiz lazım, ama motive olmamış bir öğretmen, öğrencisini de motive edemez" ifadelerini kullandı.

İyi bir eğitimin ancak öğretmen, öğrenci ve veli ilişkisinden oluşabildiğine dikkat çeken Vali Bilmez, "Eğitim, artık öğretmen, öğrenci ve veli ayakları üzerine oturuyor, ama bu bölgede çoğunlukla velinin ilgisi umduğumuz düzeyde olmayabilir. Onun için öğretmenlerimizin bu bilinçle davranmaları lazım. Bu eksikliği gidermek öğretmenlerimize düşüyor. Bunun yanında veli okula çağrıldığında, 'Acaba okulun yine bir ihtiyacı mı var?' düşüncesiyle gelmemelidir. Velinin, okula çağrıldığında gerçekten çocuğuyla ilgili bir bilgilendirmenin yapılacağına inanması lazım. İnşallah bunu geride bırakırız. Bu anlamda hepinize hayırlı tatiller diliyorum" diye konuştu.

Karnelerini alan öğrenci ve öğretmenler için 2. dönem 4 Şubat Pazartesi günü ders zilinin çalmasıyla başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek.

Sivas'ta öğrenciler karnelerini aldı

SİVAS - Sivas'ta 118 bin 588 öğrenci karnelerini alıp yarıyıl tatiline girmenin sevincini yaşadı.

Sivas'ta 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile birlikte il genelinde eğitim gören 118 bin 588, ilk, orta ve lise öğrencisi karne almanın sevincini yaşadı. Yavuz Selim İlkokulunda düzenlenen karne dağıtımına öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenciler karnelerini sınıflarında aileleri ile birlikte öğretmenlerinin elinden aldı. İlk kez karne alan 1. sınıf öğrencilerinin heyecanı yüzlerine yansıdı. Miniklerin aileleri de ilk karne heyecanını sınıflarda yaşadı. Yozgat'ta 74 bin 882 öğrenci karne heyecanı yaşadı

YOZGAT - Yozgat'ta okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde eğitim gören 74 bin 882 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak karne heyecanı yaşadılar. Yozgat genelinde 74 bin 882 öğrenci sabah erken saatlerde okullarına giderek karnelerini aldılar.

Milli Eğitim Vakfı İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine Yozgat Valisi Kadir Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Törende birinci sınıf öğrencisi Yozgat Valisi Kadir Çakır'ın kara kalemle yaptığı portresini Çakır'a hediye etti.

Öğrencilere karnelerini dağıtan Yozgat Valisi Çakır gazetecilere yaptığı açıklamada "Günümüz çağında bilgi çok önemli bir unsur. Okulların genel amacı bilgiden ziyade bilgiye nasıl ulaşmayı öğretmek olmalı. Bir de öğrencilerimize küçük yaşta hayat düzeni, disiplini kazandırmak olmalı. Öğrencilerimiz çok sayıda mesaj gönderiyor hafif bir kar yağdığında okulların tatil olması için. Aslında dünyada en iyi eğitimin olduğu yerler Kuzey Avrupa ülkeleridir. Buralar çok soğuk ülkeler, sürekli kar, tipi var. Çocuklarımızın aşırı bir beklentiye girmemesi lazım. Eğitim öğretim ne olursa olsun biraz mücadele istiyor. Onlara hayat disiplini kavuşturmamız lazım bunda da bizlere, ailelerimize, öğretmenlerimize çok büyük görevler düşüyor" dedi.

Öğrencilerden Zeynep Rümeysa Uçar ise karne aldığı için mutlu olduğunu söyleyerek tatilde akrabalarının yanına gideceğini dile getirdi.

Zonguldak'ta öğrencilerin karnelerini Vali dağıttı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yaklaşık 100 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Ziya Gökalp İlkokulunda ise yarıyıl tatiline giren miniklerin karnelerini Vali Erdoğan Bektaş dağıttı.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı yarıyıl tatili bu gün başladı. İl genelinde yaklaşık 100 bin öğrenci karne aldı. Öğrenciler karne sevinci yaşarken velileri de okul önlerinde çocuklarının sevinçlerine ortak oldu. Vali Erdoğan Bektaş da Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi'nde Ziya Gökalp İlkokulu'nda karne törenine katıldı.

Miniklere karnelerini bizzat takdim eden Vali Bektaş, minik öğrencilerle eğlenceli dakikalar geçirdi. Karneleri dağıtan Bektaş ve beraberindekiler miniklerden tatili iyi değerlendirmelerini istediler. Vali Bektaş, "Kilimli Ziya Gökalp İlkokulu'ndayız. İlk yarıyı bu sene çok şükür kazasız belasız tamamladık. Çocuklarımızın karnelerini dağıtıp onları iki haftalık tatile uğurluyoruz. Tatil sonrası biz yine burada olacağız. Onları bekliyor olacağız. Tabi karne dağıttık. Karnede bir şeyler yazıyor. Karnede yazılanlar başarılıysa öncelikle kim başarılı olan bakmak lazım. Eğer karnede bazı problemler varsa onun sorumlusu kim ona bakmak gerekiyor. Bence karne önce okula çıkıyor, sonra öğretmene, veliye ve en son çocuğa çıkıyor. Karnede problem varsa bu sıralamaya göre sorunu bulmak gerekiyor. Önce bu sıralamadaki en sonda bulunan çocuğu sorumlu tutmamamız gerekiyor. En son sorumlu çocuktur. Oraya kadar okulun öğretmenin, ailenin ve velinin sorumluluğu söz konusudur. Bir problem varsa herkes önce kendine çeki düzen vermeli ve sorunun çözümü için ne gerekiyorsa yapmalı. En son da çocuğumuzu kucaklamayı, sevmeyi, saymayı başararak onları geleceğe hazırlamalıyız. Bunu başarmalıyız. İşimiz budur. Bunu bir şekilde yapmalıyız. Bize başarılı ve huzurlu bir dönem geçiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Mutlu bir tatil, mutlu bir gelecek diliyorum" diye ifade etti.

Vali Bektaş, bahçede veliler ile görüştükten sonra okuldan ayrıldı.

Çorlu'da öğrencilerin karne sevinci

TEKİRDAĞ - 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilk dönemin sona ermesi ile birlikte öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eğitim gören yaklaşık 50 bin öğrenci karnelerini alarak 15 gün sürecek tatile çıktı.

İlk dönemin sona ermesi dolayısıyla Çorlu'daki tören, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, Çorlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kocabaş ve protokol üyelerinin katılımıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulunda gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri ile birlikte okuldaki bazı sınıfları dolaşan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı öğrencilere karnelerini verdi. Karne heyecanı yaşayan çocuklar 5 dilde türkü söyledi

HATAY - Hatay'ın Suriye sınırında bulunan ilçesi Altınözü'nde öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Öğrenciler Türkçe, Kürtçe, Arapça, Fransızca ve Ermenice türkü söylediler

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Altınözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güner ve Altınözü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerinin katıldığı karne dağıtım töreni Hanyolu Köyü İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Karne dağıtım töreninde konuşan Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, kaliteli öğretmenlerin kaliteli öğrenciler yetiştirdiğini söyledi. Kaymakam Uygur, "2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sonuna geldik. Genelde karne törenleri il merkezlerinde, ilçe merkezlerinde yapılır. Ama iki yıldır burada belediye başkanımızla birlikte, karne törenlerimizi mahalle okullarında yapma gayreti içerisinde olduk. Bugün de Hanyolu köyümüze geldik. Biraz önce ortaokul talebeleri bize 3 dilde türküler söylediler. Bizi mutlu etti, ne mutlu bizlere. Bu şunu gösteriyor, demek ki kaliteli öğretmenlerimiz var. Kaliteli öğretmenler de kaliteli öğrenciler yetiştiriyor. Tüm öğretmenlerime emekleri için teşekkür ediyorum. Soğuk hava, yağmur, hava demeyip çocuklarını hazırlayıp okula gönderen velilere, annelere ve uzun bir emekle karnelerine kavuşma heyecanı yaşayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ise törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada, Hanyolu'nda öğrencilerimizle beraber karne heyecanını yaşamaktayız. Öncelikle öğretmenlerimize bu heyecanı yaşattıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Burada yavrularımızın iyi bir eğitim aldıklarına inanıyoruz. Çünkü gördüğümüz kadarıyla köy okullarında bile yabancı dilin çok rahat bir şekilde öğrenildiğini, öğretildiğini gördük. Bu da hükümetimizin ve yereldeki imkanlarımızın ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Burada hem öğretmenlerimize hem de eğitim camiasına rehberlik eden başta kaymakamımız, ilçe milli eğitim müdürümüz, velilerimiz, öğretmenlerimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İyi bir tatil diliyorum çocuklar, tatilde de bol bol kitap okuyun ve dinlenin" dedi. Minik öğrenciler 5 dilde türkü söyledi

Hanyolu İlkokulu'nda gerçekleşen karne töreninin ardından öğrenciler Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur'a küçük bir gösteri sundular. Hanyolu İlkokulu Müdür Yardımcısı Hasan Kaya'nın öncülüğünde öğrenciler Türkçe, Kürtçe, Arapça, Fransızca ve Ermenice türkü söylediler. ylediler.

Kaynak: İHA