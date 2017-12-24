2017 Yılı Böyle Geçti
2017 Yılı Böyle GeçtiİHA - 2017 yılında Türkiye gündemine damgasını vuran olaylar İHA objektiflerine böyle yansıdı.
2017 Yılı Böyle Geçti
İHA - 2017 yılında Türkiye gündemine damgasını vuran olaylar İHA objektiflerine böyle yansıdı. OCAK
1 Ocak: Reına'ya Saldırı: 39 Ölü
3 Ocak: Barbaros Şansal Tutuklandı
5 Ocak: İzmir'de Saldırı: 2 Şehit
11 Ocak: Milli Piyade Tüfeği Envantere Girdi
16 Ocak: Türk Kargo Uçağı Düştü: 37 Ölü
22 Ocak: İlhan Cavcav Vefat Etti ŞUBAT
9 Şubat: Rusya 3 Türk Askerini Şehit Etti
21 Şubat: Ömer Halisdemir Davası Başladı
28 Şubat: polatlı Darbe Girişimi Davası Başladı MART
7 Mart: Malatya'da Fetö Davası Başladı
7 Mart: Bursa İnegöl'de Kaza: 7 Ölü
10 Mart: Büyükçekmece'de Helikopter Düştü: 7 Ölü
11 Mart: Bakan Kaya Hollanda'dan Sınır Dışı Edildi
21 Mart: Gazeteci Tayfun Talipoğlu Hayatını Kaybetti
29 Mart: Fırat Kalkanı Harekatı Sona Erdi
31 Mart: Halit Akçatepe Hayatını Kaybetti NİSAN
4 Nisan: İdlib'e Kimyasal Bomba: 100'den Fazla Ölü
7 Nisan: Abd, Şaryat Hava Üssü'nü Vurdu
16 Nisan: Türkiye Referanduma Gitti
18 Nisan: Tunceli'de Helikopter Düştü: 12 Asker Şehit
22 Nisan: Zonguldak'ta Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 10 Ölü
23 Nisan: Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Oldu
26 Nisan: Emniyette 9 Bin 103 Polis Açığa Alındı MAYIS
2 Mayıs: Erdoğan Yeniden Ak Parti'ye Üye Oldu
10 Mayıs: Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Kazada Hayatını Kaybetti
11 Mayıs: İbrahim Erkal Hayatını Kaybetti
12 Mayıs: Hasankeyf'teki Zeynel Bey Türbesi Taşındı
13 Mayıs: Marmaris'te Tur Otobüsü Devrildi: 24 Ölü
22 Mayıs: Sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' Üyeleri Yargılanıyor
28 Mayıs: Beşiktaş Üst Üste 2. Şampiyonluğunu Elde Etti
31 Mayıs: Şırnak'ta Helikopter Düştü: 13 Asker Şehit
31 Mayıs: Kabil'de İntihar Saldırısı: 100 Ölü HAZİRAN
12 Haziran: Küçük Ceylin Komşusu Tarafından Öldürüldü
14 Haziran: CHP'li Enis Berberoğlu'na 25 Yıl Hapis Cezası
14 Haziran: Londra'da 24 Katlı Binada Yangın: 79 Ölü
15 Haziran: Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a Yürüdü
30 Haziran: Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu TEMMUZ
5 Temmuz: ABD Uçuşlarda Elektronik Cihaz Yasağını Kaldırdı
5 Temmuz: Portekizli Pepe, Beşiktaş'ta
11 Temmuz: Fikret Hakan Hayatını Kaybetti
15 Temmuz: TBMM'de 15 Temmuz Özel Oturumu Yapıldı
15 Temmuz: Fatih Terim ve Damatları Mekan Bastı
18 Temmuz: İstanbul'a Rekor Yağış
19 Temmuz: Harun Kolçak Hayatını Kaybetti
22 Temmuz: Sualtı Hokeyi Milli Takımı Dünya Şampiyonu AĞUSTOS
1 Ağustos: Akıncı Hava Üssü Davası Başladı
4 Ağustos: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mırcea Lucescu
11 Ağustos Eren Bülbül, Trabzon'da şehit düştü
22 Ağustos: Rıza Kayaalp Dünya Şampiyonu Oldu
25 Ağustos: Arakan'da Katliam
27 Ağustos: Vatan Şaşmaz Otel Odasında Öldürüldü EYLÜL
3 Eylül: Gazeteci Doğan Yurdakul Hayatını Kaybetti
6 Eylül: Şerif Mardin Hayatını Kaybetti
12 Eylül: S-400 Füze Savunma Sisteminde İmzalar Atıldı
16 Eylül: Diyanet İşleri Başkanlığı'na Ali Erbaş Atandı
19 Eylül: Teog Sınavı Kaldırıldı
22 Eylül: Kadir Topbaş İbb Başkanlığından İstifa Etti
23 Eylül: Sınır Ötesi Operasyon Meclisten Geçti
25 Eylül: Kuzey Irak'ta Bağımsızlık Referandumu
28 Eylül: Emrah Serbes Kazada 3 Kişiyi Öldürdü, Teslim Oldu EKİM
1 Ekim: Katalonya Bağımsızlığını İlan Etti
2 Ekım: Las Vegas'ta Müzik Festivaline Ateş Açıldı: 58 Ölü
3 Ekim: Celal Talabani Hayatını Kaybetti
4 Ekim: Suikast Timi Davasında Sanıklara Müebbet
8 Ekim: ABD Vize Başvurularını Askıya Aldı
9 Ekim: Ampute Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
10 Ekim: İbb'yi İşgal Davasında Sanıklara Müebbet
12 Ekim: Türk Askeri İdlib'e Girdi
12 Ekim: ÖSYM Yks Sınavını Getirdi
15 Ekim: Mogadışu'da Bomba Lı Saldırı: 276 Ölü
16 Ekim: Irak Güçleri, Kerkük'ü Kontrol Altına Aldı
16 Ekim: Deniz Baykal Beyin Kanaması Geçirdi
17 Ekim: Ohal 5.defa 3 Ay Daha Uzatıldı
17 Ekim: Şırnak'ta Madende Göçük: 7 Ölü
23 Ekim: Recep Altepe Başkanlık Görevinden İstifa Etti
28 Ekim: Melih Gökçek Başkanlık Görevinden İstifa Etti KASIM
4 Kasım: Ankara'da Gazilere Saldırı
12 Kasım: Irak- İran Sınırında Deprem: 348 Kişi Ölü
18 Kasım: Naim Süleymanoğlu Hayatını Kaybetti
22 Kasım: Ovit Tüneli'nde Tek Tüpte Ulaşım Başladı
24 Kasım: Mısır'da Camiye Saldırı: 305 Ölü
28 Kasım: ABD'de Reza Zarrab Davası Başladı
29 Kasım: Savaş Suçlusu Hırvat General Duruşmada Zehir İçerek Öldü
29 Kasım: Sabiha Gökçen'i İşgal Davasında Sanıklara Müebbet ARALIK
1 Aralık: Reza Zarrab ve 22 Yakınının Mal Varlıklarına El Konuldu
6 Aralık: Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Gruptan Lider Çıktı
6 Aralık: Trump'ın Kudüs Kararına Protestolar
11 Aralık: İTO Başkanı İbrahim Çağlar Hayatını Kaybetti
13 Aralık: İit Doğu Kudüs'ü Filistin'in Başkenti Olarak Tanıdı
16 Aralık: Yavuz Yılmaz Hayatını Kaybetti