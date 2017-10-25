2017 YDUS Geç Başvuru İşlemleri Başladı - 2017 YDUS Başvuruları. Adaylar bugün saat 23.59'a kadar başvuru yapabilecekler. 2017 YDUS başvuru işlemlerine ilişkin detaylar haberimizde... 2017 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (YDUS) girecek adaylar bu haberimiz sizi yakından ilgilendiriyor. 2017 YDUS için geç başvuru işlemleri başladı. Peki 2017 YDUS başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Sınav başvuru ücreti ne kadar? 2017 YDUS ek başvuru işlemleri ne zaman sona eriyor?

2017 YDUS'a başvuru yapmak isteyip de herhangi bir sebepten başvuru yapamayan adayların heyecanla beklediği haber geldi. ÖSYM'nin yayımladığı 2017 YDUS başvuru kılavuzuna göre YDUS için bugün yeniden başvuru alınıyor. Geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden başladı. Başvuru yapmayan adaylar bugün saat 23:59'a kadar başvuru işlemlerini tamamlayabileceklerdir.

Başvuru ücreti 375 TL, sınav sadece Ankara'da!

ÖSYM'nin yayımlamış olduğu başvuru kılavuzuna göre 2017 YDUS başvuru ücreti 250 TL olarak belirlenmiştir. Ama geç başvuru gününde sınava başvuracak adaylar için sınav ücreti 375 TL olarak tahsil edilecektir. Geç başvuru gününde sınava başvuran adaylar sınava sadece Ankara'da girebileceklerdir. Daha önce sınava başvuru yapan adaylar geç başvuru gününde başvuru bilgilerini güncelleyemeyeceklerdir.