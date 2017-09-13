2017 Yazının Seyahat Tercihleri Açıklandı

Yazın sıcak ve hareketli günlerine veda ederken Türkiye'nin en büyük uçak bileti sitelerinden Enuygun.com, 2017 yazının seyahat tercihlerini açıkladı. Analize göre, bu yaz en çok İzmir'e uçuldu. Satılan en ucuz uçuş 37,99 TL ile Adana-İzmir arasında, en pahalı uçak yolculuğu ise 14 bin 853 TL ile Kanada-Japonya arasında gerçekleşti.



Türkiye'nin en büyük uçak bileti sitelerinden Enuygun.com, yaz aylarında kullanıcılarının seyahat tercihlerini analiz etti. Sitenin analizine göre, bu yaz daha çok uzun hafta sonu tatilleri tercih edildi ve en çok Perşembe, Pazartesi, Pazar günleri uçuldu. Yazın gözde rotası yurtiçinde İzmir, yurtdışı seyahatlerinde ise en fazla Bakü, Odessa, Amsterdam, Kişinev, Erbil, Stuttgart ve Düsseldorf oldu. Satılan en ucuz uçuş 37,99 TL ile Adana-İzmir arasında, en pahalı uçak yolculuğu ise 14.853 TL ile Kanada-Japonya arasında gerçekleşti.



En çok tek yön ve tek kişi tercih edildi



Analize göre, 2017 yaz aylarında genellikle tek yön biletler tercih edilirken, bilet satışları çoğunlukla tek kişiye yapıldı. Bilet alımları ise yüksek oranda seyahatten 1 gün önce gerçekleştirildi. Enuygun.com, tek yöne bilet alanların oranını yüzde 78, yalnız seyahat edenlerin oranını yüzde 71,5 ve seyahate 1 gün kala bilet alanların oranını ise yüzde 14 olarak açıkladı.



En çok Kurban Bayramı'nda uçuldu



Bu yazın favori tatil zamanı, idari izinle 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı dönemi oldu. En fazla uçuş 25-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yazın keyfini kısa tatillerle değerlendirmek isteyenler ise uzun hafta sonu tatillerini tercih etti. Yapılan analizde ayrıca Perşembe - Pazartesi günleri arasında uçuş yoğunluğunun arttığı belirtildi. - İSTANBUL