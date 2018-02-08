2017 Telefonlara İyi Gelmedi

Görünene göre 2017'nin son çeyreğinde Dünya genelinde akıllı telefon satışları, Apple'ın ses getiren teleefonlarına rağmen düştü.

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IDC'nin en son raporunda görülene göre 2017 yılının tatil döneminde küresel olarak akıllı telefon dağıtımları 403.5 milyon üniteye ulaştı ve bu da bir önceki yıla göre %6.3 düşmüş olduğu anlamına geliyor.

Bu düşüş, Apple'ın şu ana kadar yaptığı en öne çıkan yayımlardan biri olan iPhone X'e rağmen yaşandı ve firma, 2016 yılına göre sayılarında %1.3'lük bir düşüş gördü. Ancak firma, 77.3 milyon ünite ile hala birinci akıllı telefon satıcısı konumunu korumayı başardı.

Samsung, 2017 yılını Dünya'nın en büyük akıllı telefon üreticisi olarak tamamladı ve bir önceki yıla göre %1.9 artış ile yıl içerisinde 317.3 milyon ünite sundu.

Huawei ise küresel piyasada üçüncü konumunu korudu ve her alanda başarılı sonuçlar aldı. Ancak firmanın hemen arkasından diğer Çinli firmalar Xiaomi ve Oppo geliyor.

2017 yılında toplam 1.472 milyar ünite dağıtıldı ve bu da bir önceki yıla göre yüzde birden biraz daha az bir düşüş anlamına geliyor.