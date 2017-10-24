2017 Silah Tamir Yeri Açma Sınavı Mülakat Tarihleri

Silah Tamir Yeri Açma Yazılı Sınavı 22 Ekim 2017 tarihinde saat 10.00'da yapıldı. Silah Tamir Yeri Açma Uygulama Sınavı 23-27 Ekim 2017 tarihleri arasında saat 09.30'da yapılacak.

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI

29 Eylül 2017 :Sınav başvurusu için son tarihtir. Bu tarihten sonra sistem kapatılacağından, il emniyet müdürlüğünce müracaat kabul edilmeyecek ve sisteme veri girişi yapılmayacaktır.

02-06 Ekim 2017 :Sınava girecek adayların Özel Güvenlik Daire Başkanlığınca yerleştirme işlemlerinin yapılarak illere gönderileceği tarih aralığıdır.

07-19 Ekim 2017 :İl emniyet müdürlüklerine gönderilen kesin listelere göre adaylara Sınav Giriş Belgelerinin düzenlenerek teslim edileceği tarih aralığıdır.

22 Ekim 2017 :Sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)

22 Ekim 2017 :Sınav Değerlendirme Komisyonunun (Yazılı) görevli olduğu tarihtir.

22 Ekim 2017 :Yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

23-24 Ekim 2017 :Sınav Sonuçlarına İtiraz Değerlendirme Komisyonunun görevli olduğu tarih aralığıdır.

2. Sınav Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

2.1 Nüfus cüzdanı fotokopisi / TC kimlik nosu,

2.3 Silah tamir yeri açmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair sağlık raporu,

2.4 Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan, Silah Tamir Yeri Açma Sınavı için 300 TL sınav ücreti alınacaktır. Bu ücretler, adaylar tarafından Halk Bankası şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. Adaylar, sınav giriş ücreti yatırıldığına dair almış oldukları dekontu müracaat ettikleri İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüklerine teslim edecektir.