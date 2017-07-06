2017'nin İlk 7 Ayında 60 Nikah Kıyıldı
Akçakoca’da 2017 yılının Temmuz ayı itibariyle 60 genç yuva kurdu.
Akçakoca'da 2017 yılının Temmuz ayı itibariyle 60 genç yuva kurdu.
Akçakoca'da yapılan istatistik araştırmalarına göre bir yılda 200 ile 220 genç yuva kurduğu gözlemlendi.
Yapılan araştırmada 2016 yılının İlk 7 ayında 70 genç yuva kurarken, bu yıl yine ilk 7 ay içerisinde 60 gencin yuva kurup evlendiği öğrenildi.
Akçakoca'da evlilik ayları, genel olarak Fındık üretimi sezonu sonrasın evliliklerde artış olduğu gözlendi. - DÜZCE