2017 Mimarlık Bölümü Mezunumuz Bahadır Kantarcı'nın Bir Başarısı Daha Gururlandırdı

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü mezunu Bahadır Kantarcı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Projesi yarışmasında mansiyon ödülüne layık görüldü.