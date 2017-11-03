2017 Kasım ayı kamu memur personel alım KPSS'li KPSS şartsız başvuru koşulları

Kasım ayında kamuya binlerce memur personel alımı yapılacak. Kamu Kurumları veya Kamu Kuruluşları sürekli duyurularına devam ediyor. Kasım'da Memur Alımı yapacak kurumlar Nelerdir? Her ay da olduğu gibi Kasım ayında da alımlar devam ediyor. Bir çok Kurum veya kuruluş bünyelerinin memur personel ihtiyacını gidermek için çok sayıda memur perosnel alınacak. Kamuya Kasım ayında alım yapacak olan kurumların bir çoğu KPSS şartı aramamaktadır. Ancak bazı kurumlarKamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramaktadır. Adaylar geçerlilik süresi dolmamak şartı ile, ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Bazı kurumlar ise 50 puan ile de alım yapabilmektedir. Lise mezunu adaylardan KPSSP94, Önlisan mezunu adaylardan KPSSP93 ve Lisans mezunu olan adaylardan KPSSP3 puan türünden puan almaları istenecektir.

HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

Her ay da olduğu gibi Kasım ayında da alımlar devam ediyor. Bir çok Kurum veya kuruluş bünyelerinin memur personel ihtiyacını gidermek için çok sayıda memur perosnel alınacak. Adaylardan genellikle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmaması veya ilanda Hükümlü personel alımı adı geçiyorsa hükümlü olma şartlarını kabul etmek, En az ilköğretim mezunu olmak şartı ile lise, önlisans ve lisans mezunu olmak, görevini yapmasına engel olabilecek olan herhangi bir sağlık problemi olmaması, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. madesindeki şartları taşımak, yapılacak olan güvenlik soruşturmasından veya arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak, yaş şartı, herhengibir sosyal güvenlik kurumundan yanşlı veya emekli aylığı almıyor olmak şartları aranacaktır. Tabiki bunlar dışında kurumun alım yapacağı pozisyon da belirtilen özel şartları ve kadro seviyesine göre eğitim şartlarıda aranacaktır. Bu şartlara uygun adaylar başvuru yapabilir.

KPSS ŞARTI ARANACAK MI?

Kamuya Kasım ayında alım yapacak olan kurumların bir çoğu KPSS şartı aramamaktadır. Ancak bazı kurumlarKamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramaktadır. Adaylar geçerlilik süresi dolmamak şartı ile, ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Bazı kurumlar ise 50 puan ile de alım yapabilmektedir. Lise mezunu adaylardan KPSSP94, Önlisan mezunu adaylardan KPSSP93 ve Lisans mezunu olan adaylardan KPSSP3 puan türünden puan almaları istenecektir.

Buna istisnaden KPSS Şartı olmadan alım yapan kurumları sıralayacak olursak; Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, TÜBİTAK, Diyanet işleri başkanlığı şu anda alımı geçerli olan duyurulardan belirttikleri gibi adaylardan KPSS şartı aramayacaktır.

KASIM AYI MEMUR PERSONEL ALIMLARI

Kasım ayı memur personel alımı ilanlarını isinolsa.com ailesi olarak sizler için bir arya topladık ve herhangi bir başka sayfa gezmeksiniz buradan ilanlara ulaşabilsiniz. Aşağıda hazırladığımız tablo yardımı ile alım yapacak kurumuma, alım sayısına, KPSS şartının olup olmadığına, son başvuru tarihlerine ve ilanların detaylarına ulaşabileceksiniz.