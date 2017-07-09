2017 Işitme Engelliler Olimpiyatları'na Doğru - Samsun

İşaret dili ile iletişim kurabilen ve bu özelliğiyle Türk spor tarihinin konuşabilen ilk maskotu olan Çakır, Samsun'da vatandaşları 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na davet etti.



Organizasyonun maskotu Çakır, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde vatandaşlara olimpiyat oyunlarını izleme çağrısında bulundu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da Çakır'a eşlik etti.



Cadde üzerindeki bir kafede oturan Çakır ve Yılmaz, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Çakır, çocuklarla ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.