2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na Doğru

İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Golf Milli Takımı'nda yer alan Mehmet Yavuz, bu branşta ilk kez olimpiyat heyecanı yaşayacak.



İşitme Engelliler Olimpiyatları Medya Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı ile 2 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Mehmet Yavuz, 18-30 Temmuz'da Samsun'da yapılacak oyunlarda Golf Milli Takımı'nın formasını giyecek.



Spor kariyerine 1997'de futbolla başlayan 32 yaşındaki Mehmet, ay-yıldızlı formayı ilk kez 2000 yılında giydi. 2008 ve 2012'de düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan 32 yaşındaki sporcu, golfe geçişini şöyle anlattı:



"2017'de olimpiyatlara golfün dahil olacağını duydum. Daha sonra, kendisi de bir golf tutkunu olan Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun isteğiyle golfe başladım. Golfün daha rahat, daha bireysel, kendimi daha iyi gösterebileceğim bir spor olduğunu düşünüyorum. Golf futboldan farklı dinamiklere sahip olduğu ve Türkiye'yi başka bir branşta da uluslararası arenada temsil etmek istediğim için golfte karar kıldım."



İşitme Engelliler Golf Milli Takımı Başantrenörü Hamza Hakan Sayın, Mehmet'in futbol alt yapısında elde ettiği başarıyı golfe de taşımasını temenni ettiklerini belirtirken, antrenör Nüket Gürel ise milli golfçünün maç tecrübesine sahip olmasının, diğer sporcular üzerinde toparlayıcı bir etki oluşturduğunu söyledi.



Samsun'da düzenlenecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları ile birlikte ilk kez oyunlara dahil olan golf branşında madalya mücadelesi, 21-26 Temmuz tarihlerinde verilecek.