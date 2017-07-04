2017 Işitme Engelliler Olimpiyatları'na Doğru

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda, Masa Tenisi Milli Takımı'nda yer alan Garip Olcaş, hem işitme engelliler hem de özel sporcular milli takımlarında forma giyiyor.



İşitme Engelliler Olimpiyatları Medya Direktörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hem mental hem de işitme bozukluğu bulunan 24 yaşındaki sporcu, 12 yıldır profesyonel olarak masa tenisi oynuyor. Hong Kong'da düzenlenen 2013 Özel Sporcular Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda takım olarak şampiyonluk yaşayan Garip, 2016 yılında Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda ise bireysel kategoride bronz madalya kazandı.



Garip Olcaş, Samsun'da 18-30 Temmuz'da yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda da Masa Tenisi Milli Takımı'nda, madalya mücadelesi verecek.



Garip'in çok başarılı ve hırslı bir sporcu olduğunu belirten İşitme Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı Başantrenörü Gültekin Kartoğlu, "Garip çok neşeli, güler yüzlü, çok da hırslı bir çocuk. Çok çalışkan. Madalya almayı çok istiyor. Samsun'da bayrağımızı göndere çekip bize madalya getirebilecek bir sporcu. Ona ve diğer milli sporcularımıza inancımız sonsuz." dedi.