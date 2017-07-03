2017 Işitme Engelliler Olimpiyatları'na Doğru - Olimpiyat Köyü'nde Hazırlıklar Sürüyor

Samsun'da 18-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2017 İşi·tme Engelli·ler Oli·mpi·yatları i·çi·n hazırlıklar sürüyor.



2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları Medya Direktörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesinde kurulan olimpiyat köyünde, sporcuların en iyi şekilde ağırlanması için çalışmalar devam ediyor.



4 bin 400 kişi kapasiteli yerleşkede, sporcuların rahatı için her detay düşünülüyor.



Olimpiyat köyünde spor alanlarından hobi· alanlarına kadar sporculara bi·rçok seçenek sunulacak.



Hazırlıklar hakkında bilgi veren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, olimpiyat köyünü 3 farklı noktada oluşturduklarını belirterek, "Bunlar 2 bin, bin 400 ve bin kapasiteden oluşuyor. Toplam kapasite 4 bin 400. Uluslararası arenadaki· sporcularımızı en güzel şeki·lde ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.



Kasapoğlu, olimpiyat köyünde düzenlenecek şark köşeleriyle Samsun ve Anadolu'nun yöresel motiflerini de tanıtmayı hedeflediklerini kaydetti.