2017 Hububat Sezonu Değerlendirme" Paneli

Türkiye Un Sanayicileri Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, "Türkiye un ihracatında dünyada birinci oldu. 2002'de 250 bin tonla başlayan yolculuğumuz 3,5 milyon tona geldi. 16 katına çıkan ihracattan bahsediyoruz." dedi.



Ulusoy, Ulusal Hububat Konseyi ve Edirne Ticaret Borsası (ETB) tarafından ETB Konferans Salonu'nda düzenlenen, "2017 Hububat Sezonu Değerlendirme" panelinde, un sektörünün dünyanın en eski sanayi dalı olduğunu söyledi.



Bu yılki verilere göre, Türkiye'de 653 un üretim tesisinin bulunduğunu belirten Ulusoy, "En çok üretici sayısını İç Anadolu'da, daha sonra ise Trakya ve Marmara Bölgesi'nde görüyoruz. Özellikle komşu ülkelerimiz olan Irak'a, Suriye'ye gerçekleştirilen ihracatlarla potansiyeli artan Güneydoğu'nun peşinden Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Doğu Anadolu bölgeleri sıralanıyor. Bu üretim tesislerinin yıllık üretim kapasitelerine baktığımızda, toplam 31,4 milyon tonluk kapasite söz konusu." diye konuştu.



Un sanayi sektörünün 16 bin doğrudan istihdam sağladığını anlatan Ulusoy, tesislerdeki mühendis sayısının ise az olduğunu vurguladı.



Un sektörünün zorlu yollardan geçerek günümüze başarılı şekilde ulaştığını dile getiren Ulusoy, şöyle devam etti:



"Türkiye un ihracatında dünyada birinci oldu. 2002'de 250 bin tonla başlayan yolculuğumuz 3,5 milyon tona geldi. 16 katına çıkan ihracattan bahsediyoruz. Bu dönemlerin hepsinde sektör sorunlarla karşılaştı. Kuraklık, ekonomik krizler, ithalatçı ülkelerden vergiler gördük, savaşlar ve güvenlik nedeniyle kapanan sınırlar gördük. Çeşitli sıkıntılar yaşadık ama un ihracat rakamını 3,5 milyona kadar getirdik."



Ulusoy, ihracat yapılan ülke sayısının da her geçen gün arttığını kaydetti.



Panelde, Ulusal Hububat Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Çeltik Şube Şefi Halil Sürek, Edirne Ticaret Borsası Meclis Başkanı Fedai Canım ve İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin de birer sunum yaptı.