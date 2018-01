2017 Havacılık Tarihinin En Güvenli Uçuş Yılı

Havacılık sektörüyle ilgili yapılan iki farklı araştırmada 2017'nin, ticari yolcu uçuşlarında tarihin en güvenli yılı olduğu belirtildi.



Hollandalı danışmanlık şirketi To70 ve Havacılık Güvenlik Şebekesi (ASN) adlı kuruluşun yaptığı çalışmada, 2017'de şimdiye kadarki en çok sayıda uçuşun yapılmasına karşın, çok az sayıda kaza oldu.



Ancak To70 yolcu uçaklarındaki yüksek güvenlik derecesine karşın, "sıradışı" derecede az kazanın "iyi talih" olarak görülmesi gerektiği uyarısında bulundu.



ASN, geçen yıl toplam 10 ölümcül kaza yaşandığını ve 79 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. 2016'da ise 16 kazada 303 kişi ölmüştü,



Kuruluş, verilerini en az 14 kişi taşıma ruhsatı olan sivil uçaklar üzerinden topladı.



Yılın en büyük kazası, Ocak 2017'de Kırgızistan'da bir Türk kargo uçağının düşmesi sonucu dört mürettebat ve yerdeki 35 kişinin öldüğü olaydı.



Uçaktaki en çok sayıda kişinin öldüğü olay ise 31 Aralık'ta, Kosta Rika'nın batısında 12 yolcu ve mürettabatın hayatını kaybettiği kazaydı.



Her iki çalışmada da Kosta Rika'daki son kaza ile askeri uçak ve helikopterler kazaları dikkate alınmadı. Dolayısıyla, Myanmar'da Haziran'da 122 kişinin ölümüyle sonuçlanan Y-8 tipi uçağın düşmesi de istatistiklerde yer almadı. Küçük uçakların kazalarına da yer verilmedi. Güvenlik gelişiyor Uçak kazalarındaki ölümler son 20 yıldır istikrarlı bir şekilde azalıyor.



To70'e göre her 16 milyon uçuşta bir ölümlü yolcu uçağı kazası yaşanıyor.



ASN'ye göre ise yolcu uçaklarındaki her 7 milyon 360 bin uçuşta bir kaza oluyor. ASN Başkanı Harro Ranter "1997'den bu yana sivil yolcu uçaklarındaki kazalar, ICAO, IATA ve Uçuş Güvenlik Vakfı gibi uluslararası havacılık kuruluşları ve havacılık endüstrisi sayesinde sürekli düştü" dedi.



Kuruluşun sözcüsü Adrian Young "2017 havacılığın en güvenli yılıydı. Ancak sivil havacılıkta hala büyük riskler var" dedi.



Young, havacılık sektörü için en büyük risklerin ise "uçakta yangın çıkartabilecek lityum iyon piller ve akıl sağlığı sorunları ile yorgunluk" diye tanımladı.