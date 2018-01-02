2017 En Güvenli Yıl Olarak Havacılık Tarihine Geçti

Hollandalı danışmanlık şirketi To70 ve Havacılık Güvenlik Şebekesi (ASN) adlı kuruluşun yaptığı çalışmada, 2017 şimdiye kadar en çok sayıda uçuşun yapıldığı yıl olmasına karşılık, çok az sayıda kaza oldu.

"İYİ TALİH"

Ancak To70 yolcu uçaklarındaki yüksek güvenlik derecesine karşın, "sıradışı" derecede az kazanın "iyi talih" olarak görülmesi gerektiği uyarısında bulundu.

2017'DE SADECE 79 KİŞİ ÖLDÜ

ASN, geçen yıl toplam 10 ölümcül kaza yaşandığını ve 79 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. 2016'da ise 16 kazada 303 kişi ölmüştü.

Kuruluş, verilerini en az 14 kişi taşıma ruhsatı olan sivil uçaklar üzerinden topladı.

EN BÜYÜK KAZA TÜRK KARGO UÇAĞININ

Yılın en büyük kazası, Ocak 2017'de Kırgızistan'da bir Türk kargo uçağının düşmesi sonucu dört mürettebat ve yerdeki 35 kişinin öldüğü olaydı.

Uçaktaki en çok sayıda kişinin öldüğü olay ise 31 Aralık'ta, Kosta Rika'nın batısında 12 yolcu ve mürettabatın hayatını kaybettiği kazaydı.

KÜÇÜK UÇAKLAR DAHİL DEĞİL

Her iki çalışmada da Kosta Rika'daki son kaza ile askeri uçak ve helikopterler kazaları dikkate alınmadı. Dolayısıyla, Myanmar'da Haziran'da 122 kişinin ölümüyle sonuçlanan Y-8 tipi uçağın düşmesi de istatistiklerde yer almadı. Küçük uçakların kazalarına da yer verilmedi. Güvenlik gelişiyor Uçak kazalarındaki ölümler son 20 yıldır istikrarlı bir şekilde azalıyor.

To70'e göre her 16 milyon uçuşta bir ölümlü yolcu uçağı kazası yaşanıyor.

ÖLME İHTİMALİ 7 MİLYON 360'DA 1

ASN'ye göre ise yolcu uçaklarındaki her 7 milyon 360 bin uçuşta bir kaza oluyor. ASN Başkanı Harro Ranter "1997'den bu yana sivil yolcu uçaklarındaki kazalar, ICAO, IATA ve Uçuş Güvenlik Vakfı gibi uluslararası havacılık kuruluşları ve havacılık endüstrisi sayesinde sürekli düştü" dedi.

EN GÜVENLİ YIL

Kuruluşun sözcüsü Adrian Young "2017 havacılığın en güvenli yılıydı. Ancak sivil havacılıkta hala büyük riskler var" dedi.

EN BÜYÜK RİSK PİLLER

Young, havacılık sektörü için en büyük risklerin ise "uçakta yangın çıkartabilecek lityum iyon piller ve akıl sağlığı sorunları ile yorgunluk" diye tanımladı.