2017 Fıvb World Grand Prix Basın Toplantısı Ankara'da Yapıldı

ERCAN ATA - ANKARA, DHA



FIVB (Uluslararası Voleybol Federasyonu) tarafından bu yıl 25.'si düzenlenecek World Grand Prix'in 1. Etap A1 Grubu basın toplantısı, Ankara Green Park Hotel Eyüp Salon'da gerçekleşti.



Toplantıya, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, Milli Takımlar Sorumlusu Kurtaran Mumcu, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Asbaşkanı Banu Can Schürmann, Türkiye A Bayan Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve takım kaptanı Fatma Yıldırım, Belçika A Bayan Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Gert Vande Broek ve takım kaptanı Charlotte Leys, Brezilya A Bayan Voleybol Milli Takımı Başantrenörü José Roberto Lages Guimarães ve takım kaptanı Natália Zilio Pereira, Sırbistan A Bayan Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Zoran Terzic ve takım kaptanı Milena Rašic katıldı.



Türkiye A Bayan Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Ankara'nın voleybolu ve Milli Takım'ı ne kadar sevdiğini biliyorum. Seyircilerimizin desteğiyle oynamak çok güzel olacak. En zorlu gruplardan birinde yer alıyoruz. Amacımız her gün daha iyi hale gelebilmek ve sezon içinde oynama fırsatı bulamayan oyuncularımızın gelişimini sağlamak."



Türkiye A Bayan Voleybol Milli Takımı Kaptanı Fatma Yıldırım, "Kendi evimizde arkamızda önemli bir destek olacak. Tüm rakiplerimiz çok güçlü. Burada en iyi performansımızı sergilemek istiyoruz."



Belçika A Bayan Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Gert Vande Broek, "Dördüncü kez Ankara'da bulunuyoruz. Çok güçlü takımlarla oynayacağız. Heyrman ve Van Hecke'nin eksikliği bizi zorlayacak. Kadromuz çok geniş değil ama yerlerine oynayacak oyuncular yeterli performansı gösterecektir. Hedeflerimiz ve sonuçlarla ilgili konuşmak güç çünkü rakiplerimiz oldukça iyi."



Belçika A Bayan Voleybol Milli Takımı Charlotte Leys, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bir yandan Dünya Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlıklarımız sürüyor. Genç bir takımla buradayız ama amacımız elimizden gelenin en iyisini yapmak olacak."



Brezilya A Bayan Voleybol Milli Takımı Başantrenörü José Roberto Lages Guimarães, "Ankara'da ve Grand Prix'te bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Genç bir takımla geldik. Takımımın kendini geliştirmesi için bu turnuvanın önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım güzel bir hafta olur."



Brezilya A Bayan Voleybol Milli Takımı Kaptanı Natália Zilio Pereira, "Geçtiğimiz sezonu geçirdiğim Türkiye'ye gelmekten dolayı çok mutluyum. Genç bir takımın kaptanıyım. Sahada her şeyimizi vereceğiz ama ana hedefimiz oyunumuzu geliştirmek olacak."



Sırbistan A Bayan Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Zoran Terzic, "Burda olmak çok güzel. Tribünde her zaman iyi bir atmosfer oluyor. Özellikle seyirciler için çok keyifli olacağını düşünüyorum. Amacımız tüm maçları kazanmak ve yüzde yüzümüzü ortaya koymak."



Sırbistan A Bayan Voleybol Milli Takımı Kaptanı Milena Rašic, "Çok güçlü bir gruptayız. Ev sahibine karşı oynamak bizim için zor olacak. Diğer takımlarda oldukça iyi ve bu sahadaki oyunu daha güzel kılacak. Yeniden Türkiye'de ve Ankara seyircisinin karşında olacak olmamdan dolayı çok mutluyum."