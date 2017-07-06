2017 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupasına Doğru
6-28 Ekim tarihlerinde Hindistan'da düzenlenecek 2017 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Finalleri'nin kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.
6-28 Ekim tarihlerinde Hindistan'da düzenlenecek 2017 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Finalleri'nin kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.
Türk Milli Takımı'nın da yer alacağı organizasyonun kura çekimi Hindistan'ın Mumbai şehrindeki Sahara Star Hotel'de TSİ 16.30'da yapılacak. Şampiyonaya katılacak 24 takımın yer alacağı kura çekimi sonrasında 4'erli 6 grup belli olacak.
17 Yaş altı Milli Takımı, Mayıs ayında Hırvatistan'da düzenlenen 2017 17 Yaş Altı Şampiyonası Finalleri'nde yarı final oynayarak, UEFA'yı temsilen katılacak 5 ülkeden biri olma başarısını göstermişti.
Şampiyonaya, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Asya Futbol Konfederasyonu'ndan (AFC) 5'er, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ve Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan (CAF) 4'er, Okyanusya Futbol Konfederasyonu'ndan (OFC) ise 2 ülke katılacak.
17 Yaş Altı Dünya Kupası Finalleri'ne katılacak 24 takım şöyle:
Türkiye, İspanya, İngiltere, Almanya, Fransa (UEFA) - Hindistan (ev sahibi), İran, Irak, Japonya, Kuzey Kore (AFC) - Brezilya, Şili, Kolombiya, Paraguay (CONMEBOL) - Kosta Rika, Honduras, Meksika, ABD (CONCACAF) - Mali, Nijer, Gana, Gine (AFC) - Yeni Kaledonya, Yeni Zelanda (OFC)