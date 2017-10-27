2017 direksiyon sınavı ne zaman? 2017 direksiyon sınavı tarihleri. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Ekim 2017 tarihinde yapılan ehliyet sınavının ardından direksiyon sınavı tarihi adaylar tarafından en çok merak edilen konu oldu. MEB tarafından 7 Ekim'de gerçekleştirilen ehliyet sınavından ardından direksiyon sınavı tarihi de merak ediliyor. Peki Direksiyon sınavı tarihi açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

7 Ekim'de yapılan ehliyet sınavının ardından gözler şimdi de direksiyon sınavına çevrildi. Binlerce sürücü adaynın sınav sonuçlarını öğrenmesinin ardından merakla direksiyon sınavını beklemeye başladı. Peki direksiyon sınavının tarihi belli mi? İşte tüm ayrıntılar...

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

07 Ekim 2017 tarihinde MEB tarafından düzenlenen ehliyet sınavının sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı direksiyon sınavı içi kesin bir tarih vermezken, daha dönemlere baktığımızda direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 – 22 gün sonra açıklanıyor. Adaylar heyecanla MEB'den gelecek açıklamayı bekliyor...

2017'NİN SON EHLİYET SINAVI 23 ARALIK'TA

2017 yılının 5'inci ve son ehliyet sınavı MTSKS-5, 23 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 14:00'da yapılacak. Sınav ücreti yatırma işlemleri 18 Ekim-04 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacak. 23 Aralık'ta yapılacak olan ehliyet sınavının sonuçları ise 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.