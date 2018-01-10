2017'de Yabancılar Samsun'dan 524 Gayrimenkul Aldı

Yabancı uyruklu vatandaşlar 2017 yılında Samsun'dan 524 gayrimenkul satın aldı.

Türkiye'nin büyüyen ve gelişen bir ülke olması yabancıların Türkiye'ye ilgisini artırıyor. Son yıllarda yabancılara gayrimenkul satışlarında artışlar yaşanırken, Samsun da Karadeniz'de en fazla tercih edilen illerden olma özelliğini taşıyor. Tapu ve Kadastro Samsun Bölge Müdürü Hasan Özalban, İl Koordinasyon Kurulu'nda yabancı uyruklu vatandaşlara 2017 yılında satılan gayrimenkulleri yerlerine göre açıkladı.

Samsun il ve ilçelerinde toplam 524 yabancı uyruklu vatandaşa gayrimenkul satışı yapıldı. Atakum, Bafra, Canik ve İlkadım ilçelerinde 436 Irak uyruklu vatandaşa gayrimenkul satıldı. Iraklılar İlkadım'dan 228, Atakum'dan ise 202 gayrimenkul alımı gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları da Atakum'dan iki adet gayrimenkul satın aldı. Gayrimenkullerin çoğu konut satışlarından oluşuyor. - SAMSUN