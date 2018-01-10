2017'de Samsun'da 7 Milyarlık TL'lik Proje

Samsun İl Koordinasyon Kurulu'nda açıklanan raporlara göre; 2017 yılında Samsun'da 7 milyar 170 milyon 441 bin 738 TL'lik proje yapıldı.

2018 yılı 1. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü başkanlığında SASKİ Genel Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda yapıldı.

Toplam bin 79 proje

İl Koordinasyon Kurulu'na sunulan, yatırımcı kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin raporlarına göre; " Aralık 2017 tarihi itibariyle il genelinde genel ve özel bütçeli kuruluşlara ait toplam 678 proje, belediyelere ait 401 proje olmak üzere toplam bin 79 proje bulunuyor. Bu projelerin genel yapısına bakıldığında proje bedelleri toplamı 7 milyar 170 milyon 441 bin 738 TL. Önceki yıllar harcaması 2 milyar 415 milyon 510 bin 431 TL. 2017 yılı yatırım ödeneği de 1 milyar 742 milyon 619 bin 995 TL. Dönem sonuna kadar yapılan harcamalar; 1 milyar 355 milyon 750 bin 243 TL olarak görülmektedir. Projelerin nakdi gerçekleşme oranı yüzde 78, fiziki gerçekleşme oranı da yüzde 72 düzeyinde. Kuruluş yatırımlarının sektörel bazda değerlendirdiğimizde ise proje bazında diğer kamu hizmetleri sektörü 539 proje ile en fazla proje sahip sektördür. Bunu 229 proje ile tarım sektörü izlemektedir. Proje bedellerine baktığımızda toplam itibariyle 1 milyar 919 milyon TL ile ulaştırma sektörü ilk sırada yer alıyor. Bunu 1 milyar 796 milyon TL ile diğer kamu hizmetleri sektörü izliyor. Önceki yıllar toplam harcamalarına baktığımızda da sektör bazında en fazla harcama 1 milyar 319 milyon TL ile ulaştırma sektöründe olup, bunu 471 milyon TL ile eğitim sektörü izlemektedir. 2017 yılı ödeneklerinde sektör bazında en fazla ödenek 1 milyon 24 milyon TL ile diğer kamu hizmetleri sektörüne ait olup bunu 215 milyon TL ile eğitim sektörü izlemektedir. 2017 yılı harcamalarında da en fazla harcama sektör bazında 764 milyon 834 bin TL ile diğer kamu hizmetleri sektörüne ait olup, bunu 182 milyon 393 bin TL ile ulaştırma sektörü izlemektedir. Gerçekleştirmeleri açısından ise, 2017 yılında en çok nakdi gerçekleşme yüzde 100 ile ulaşım sektörü olup, bunu yüzde 99 ile tarım sektörü takip etmektedir. En çok fiziki gerçekleşme ise yüzde 99 ile sağlık sektörünün olup, bunu yüzde 95 ile tarım sektörü izlemektedir" şeklinde açıklandı. - SAMSUN