2017'de İnternetten Uçak Bileti Alımları Büyük Artış Gösterdi

İnterneti yoğun bir şekilde kullanan Türkiye'de online uçak bileti alımları geçen yıla oranla yüzde 27 arttı. Bu yıl en fazla yurtdışı ziyareti Kiev'e gerçekleşirken, yurt içinde en fazla ziyaret İzmir'e gerçekleşti.



Online dünya, her geçen gün daha fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Yediden yetmişe birçok insanın hizmet almak için kullandığı bu teknoloji, sık seyahat eden yolcuların da imdadına yetişiyor. ucakbileti.com'un Operasyon Şefi İbrahim Bakış yaptıkları araştırma sonucunda, 2017 yılında milyonlarca insan uçak bileti için hava yolu firmalarının ofislerini ziyaret etmek yerine resmi web sitelerini ziyaret ederek online alışveriş yapmayı tercih ettiğini belirtirken, 2017'de havayolu işlemlerinde kartlı ödemelerde geçen seneye göre yüzde 27'lik büyüme gerçekleştiğini açıkladı. Bu durum, uçak bileti satışlarını büyümekte olan sektörler arasında ilk sırada yer alan sektör haline getirdiği kaydedildi. Raporda verilen bilgiler şöyle;



Yurt içinde en çok seyahat edilen şehirler



2017 yılında yapılan araştırmalar sonucunda yurt içinde en çok ziyaret edilen şehir sıralamasında İzmir, ilk sırada yer alırken, hemen arkasında İstanbul yer aldı. Listede; Ankara üçüncü, Antalya dördüncü ve Trabzon beşinci sırada yer aldı.



Yurt dışında en çok seyahat edilen şehirler



2017 verilerine göre yolcular yurt dışı tercihlerini en çok Kiev'den yana yaptı. Bakü ikinci sırada yer alırken, Amsterdam üçüncü, Dubai dördüncü, Paris beşinci ve Berlin de altıncı sırada yer aldı. Ukrayna'nın bir diğer şehri Odessa ise yedinci sırada yer buldu.



2017 yılında yolcular en çok THY'yi tercih etti



Türkiye'de hizmet veren ve her geçen yıl büyümesini sürdüren Türk Hava Yolları, 2017'nin en çok tercih edilen firmaları arasında ilk sırayı almayı başardı. Ayrıca yolcular, bu yıl en çok Salı günü seyahat etmeyi tercih ederken, bilet fiyatlarının Salı günü çok daha ekonomik olduğu da yapılan araştırmalar arasında yer aldı.



Araştırmanın bir diğer sonucu ise yolcuların bilet satın almak için Cuma gününü tercih etmeleri.



Online bilet satın alacak yolculara uyarı



Bilet satın alma işlemlerini internet aracılığı ile yapacak olan yolcuların en az 7 gün öncesinde bu işlemi tamamlamaları tavsiye ediliyor. Bu süre içinde check-in işlemlerinizi, koltuk seçimini ve eğer varsa özel menü taleplerinizi iletmeniz için de ekstra zamanınız olacağı belirtilirken, erken rezervasyonun yolculara her daim avantajlar sunduğu ve özellikle bilet fiyatlarında daha ekonomik rakamların ortaya çıktığı bildirildi.



Uçak bileti konusunda sektörün önemli adreslerinden ucakbileti.com'un Operasyon Şefi İbrahim Bakış, yeni dönemde bilet alışverişi için online dünyayı tercih edecek olan insanların sayısında büyük bir artış olacağını dile getirdi. İbrahim Bakış; günümüzde birçok işlemin sanal dünya aracılığı ile gerçekleştirildiğini kaydetti ve sözlerine şunları ekledi: "Dönemin en popüler para birimi Bitcoin ve insanlar bu dünyaya tam anlamıyla güvenmiş durumda. Keşfedildikçe, öğrenildikçe online dünya insanlara çok daha kusursuz bir şekilde hizmet edecektir. Ucakbileti ailesi olarak biz de havacılık sektöründe hizmet veren firmaları en uygun rakamlar eşliğinde değerli ziyaretçilerimiz ile buluşturuyoruz. Web sitesine üye olan bireysel üyeleri hoş geldin indirimleri bekliyor ve kurumsal üye olan şirketlerin bünyesinde yer alan çalışanlar da 1 yıl boyunca sitede özel indirimlerden faydalanabiliyor". - İSTANBUL