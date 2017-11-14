2017 BİLSEM başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? Başvuru ücreti

Binlerce kişinin merakla beklediği (BİLSEM) Bilim ve sanat merkezleri başvuruları 13 Kasım salı günü itibariyle başladı. 2017 BİLSEM başvuru ücretinin ne kadar olduğu ise belli oldu. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfa devam eden öğrencilerden; resim, müzik ve genel zihinsel alanda akranlarından ileri düzeyde farklı olduğunu düşündükleri öğrencileri BİLSEM için aday gösterip e-okul sistemi üzerinden gözlem formlarını Kasım 2017 tarihine kadar doldurabileceklerdir. İşte BİLSEM başvuru detayları ve şartları...

BİLSEM nedir?

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM öğrenci başvurusu nasıl yapılır?

2018 eğitim öğretim yılında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmesiyle bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci başlayacaktır.

Sınıf öğretmeni tarafından aday gösterilen öğrencinin velisi; uygulama ücreti olarak KDV dâhil 50 TL'yi (elli Türk lirası) aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak 13 29 Kasım 2017 tarihleri arasında yatıracaklardır. Uygulama ücreti yatırıldıktan sonra gözlem formları sınıf öğretmeni tarafından e‐okul sistemi üzerinden doldurulacaktır.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasından herhangi birine kurumsal tahsilat programı aracılığıyla yatırılabilir.

Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası ya da Halk Bankası ATM'lerinden, Vakıflar Bankası internet bankacılığı, Halkbank internet bankacılığı, Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden yatırabilir.

Vakıflar Bankası şubeleri üzerinden yatırılabilir. Ayrıca, tüm banka kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden ödeme yapılabilir. (Not: Ödeme ekranındaki yönlendirmeler dikkatlice okunarak takip edilmelidir.)

Öğrenci seçim süreci nasıl işliyor?

2017-2018 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim

süreci 1, 2, 3, sınıfa devam eden ve sınıf öğretmenleri tarafından aday

gösterilen öğrenciler için Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel

Müdürlüğü'nün yayınladığı takvim doğrultusunda iki aşamada gerçekleştirilecektir.

Birinci aşama; sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrencilerin grup

tarama sınavına girmesi,İkinci aşama; grup tarama sınavı sonuçlarına göre belirlenen öğrencilerin yetenek alanlarına göre ( resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) bireysel değerlendirmeye alınması ile süreç tamamlanacaktır.

BİLSEM başvuru şartları neler?

1. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre yapılacaktır.

2. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçme işlemi 1, 2 ve

3. sınıf seviyelerinde aşağıdaki sıra izlenerek yapılacaktır: a) Tablet bilgisayarla grup tarama uygulaması b) Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınması

3. Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması, hafta sonu beş oturum şeklinde yapılacak olup öğrenciler kendisine bildirilen tarih ve saatte ilgili oturuma katılacaktır.

4. Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik yetenek) kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

5. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci ile ilgili iş ve işlemler il tanılama sınav komisyonları tarafından yürütülecektir.

Bireysel değerlendirme itirazları nasıl yapılacak?

enel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 5 (beş) iş günü içinde öğrenci velisi tarafından il

milli eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.

Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili veliyi bilgilendireceklerdir.

Genel Müdürlüğe yapılan itirazların cevaplanmasında genel evrak kayıt tarihi dikkate alınır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.