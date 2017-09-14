2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası Yarı Final Maçında Slovenya, İspanya'yı 92-72 Yenerek Finale...

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maçında Slovenya, İspanya'yı 92-72 yenerek finale yükseldi.

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası Yarı Final Maçında Slovenya, İspanya'yı 92-72 Yenerek Finale...

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maçında Slovenya, İspanya'yı 92-72 yenerek finale yükseldi.