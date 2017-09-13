Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Antonio Conde (İspanya), Yohan Rosso (Fransa)



Yunanistan: Calathes 25, Sloukas 7, Papanikolaou 6, Printezis 19, Papagiannis 2, Bourousis 10, Thanasis Antetokounmpo, Agravanis, Mantzaris, Papapetrou, Pappas



Rusya: Shved 26, Khvostov 7, Dmitrii Kulagin 7, Vorontsevich 8, Mozgov 15, Kurbanov, Fridzon 11, Zubkov, Antonov



1. Periyot: 24-17



Devre: 37-31



3. Periyot: 53-51



Beş faulle çıkan: 39.42 Sloukas (Yunanistan)



2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Yunanistan'ı 74-69 mağlup eden Rusya, yarı finale yükseldi.



Rusya, yarı finalde İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.



Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Rusya, Mozgov'un pota altındaki etkili oyunuyla 5. dakikayı 13-9 önde geçti. Ardından 6-0'lık seri yakalayan Yunanistan, Printezis'in sayılarıyla 7. dakikada skoru lehine çevirdi: 15-13. Yunanistan, skor üretmekte zorlanan Rusya karşısında Calathes, Papanikolaou, Printezis ve Bourousis'in kazandırdığı sayılarla ilk periyodu 24-17 üstün kapattı.



Rusya, ikinci çeyreğe Fridzon'un 3 sayılık isabetiyle başladı: 24-20. Ardından arka arkaya top kayıpları yapan rakibi karşısında Printezis, Calathes ve Sloukas ile bulduğu basketlerle oyunun kontrolünü tamamen eline alan Yunanistan, 9-0'lık seri yaparak 15. dakikada farkı 13 sayıya (35-22) çıkardı. Yunanistan, kalan bölümde Khvostov, Mozgov, Fridzon ve Dmitrii Kulagin ile skor üreten Rusya karşısında ilk yarıyı 37-31 önde tamamladı.



Yunanistan, Printezis, Bourousis ve Sloukas'ın kazandırdığı sayılarla farkı açtı ve 24. dakikada skoru 47-36'ya taşıdı. Ardından iki takım da sert savunma uygulamaya başladı. Rusya, periyot boyunca etkili bir performans sergileyen Shved'in çeyreğin bitimine 22 saniye kala pota altından kaydettiği sayılarla skorda dengeyi sağladı: 51-51. Yunanistan, Bourousis'in son saniyede kaydettiği basketle final periyoduna 53-51 önde girdi.



Son periyot büyük bir çekişmeye sahne oldu. Rusya, Shved'in serbest atış çizgisinden attığı sayılarla 31. dakikada skor üstünlüğünü eline geçirdi: 53-55. Yunanistan'da Calathes'in sayılarına Shved, Vorontsevich, Fridzon ve Mozgov ile karşılık veren Rusya, 34. dakikada 6 sayılık fark elde etti: 59-65. Oyuna ortak olmaya çalışan Yunanistan, Bourousis'in serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla 38. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 66-68. Calathes ve Sloukas ile dış atışlardan isabet bulamayan Yunanistan karşısında Rusya, bitime 18 saniye kala Fridzon'un serbest atıştan kazandırdığı sayıyla skoru 72-66'ya getirdi. Ardından Yunanistan, Calathes'in 3 sayı çizgisinin gerisinde attığı basketle farkı 3 sayıya indirse de aldığı fauller sonrasında serbest atış çizgisinden sayılar bulan Rusya, karşılaşmadan 74-69 galip ayrıldı.



Rusya'da 26 sayı kaydeden Aleksei Shved, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.



Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.