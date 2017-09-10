2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla çeyrek finalistler belli oldu.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan son 16 turu maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayan Slovenya, Almanya, İtalya, Yunanistan, Letonya, Sırbistan, İspanya ve Rusya, çeyrek finale yükseldi.



Türkiye, bu turda İspanya'ya elenerek, organizasyona veda etti.



Şampiyonada son 16 turunda oynanan maçlar ve skorları şöyle:



Slovenya-Ukrayna: 79-55



Almanya-Fransa: 84-81



Finlandiya-İtalya: 57-70



Litvanya-Yunanistan: 64-77



Letonya-Karadağ: 100-68



Sırbistan-Macaristan: 86-78



İspanya-Türkiye: 73-56



Hırvatistan-Rusya: 78-101



Çeyrek final eşleşmeleri



2017 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.



Organizasyonda 12-13 Eylül'de oynanacak çeyrek eşleşmeleri şöyle:



12 Eylül Salı:



Almanya-İspanya



Slovenya-Letonya



13 Eylül Çarşamba:



Yunanistan-Rusya



İtalya-Sırbistan