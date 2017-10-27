2017 ATA AÖF vize sınavları ne zaman? 2017-2018 sınav takvimi

Eğitim hayatlarını Açıköğretim Fakültesi'nde sürdüren öğrenciler için sınav tarihleri ve sınav süreci merak konusu oldu. Peki, ATA AÖF vize ve final sınavları hangi tarihte? AÖF sınav süreci nasıl işleyecek? İşte, ATA AÖF sınav tarihleri ve sınav süreci hakkında tüm detaylar...

ATA AÖF SINAVLARI TARİHLERİ

Atatürk Üniversitesi Açıköğretm Fakültesi öğrencilerinin 25 Ekim 2017 Çarşamba günü sona eren kayıt süreçlerinden sonra gözler dönem içindeki sınavların tarihlerine ve sürecin nasıl işleyeceğine çevrildi.

ATA AÖF akademik sınav takvimine göre;

Vize (ara) sınavları, 02-03 Aralık 2017 Cumartesi-Pazar günleri,

Final (bitirme) sınavları, 20-21 Ocak 2018 Cumartesi-Pazar günleri,

Bütünleme sınavları, 24-25 Şubat 2018 Cumartesi-Pazar tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

*Sınavların ardından bahar dönemi için kayıt yenileme süreci ise; 29 Ocak-4 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak.

Açıköğretim Sınavları; ülke genelinde merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir.

Öğrenciler sınava girerken bu belgeleri yanlarında bulunduracaklar;

-Öğrencilerden Sınav Giriş Belgesi

-Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (Nüfus Cüzdanı,Sürücü Belgesi, Pasaport veya bunlara eşdeğer kimlik belgesi)

*Bu belgeleri yanında getirmeyen adaylar sınava kesinlikle alınmayacaklardır!

Sınava gelirken yanınızda bulundurmamanız gerekenler;

Çanta, poşet, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler bulundurulmaması yasaktır.

SINAV SONUÇLARI TARİHİ VE DEĞERLENDİRMESİ

ATA AÖF sınav sonuçları, sınavların gerçekleştirilmesini ardından, 2 hafta süre içerisinde açıklanır. AÖF sınavlarında ders başarı notu değerlendirmesi usulü şu şekildedir;

*Ara sınav puanının %30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme puanının %70'i hesaplanarak ders başarı notu oluşturulur.

*Yalnızca Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %40'ı ve yarıyıl/bütünleme sınavının %60'ı alınarak hesaplanır.

Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

SINAV ÜNİTELERİ VE MEZUNİYET 3 DERS SINAVI UYGULAMASI:

Açıköğretim Fakültesi öğrenciler; ara sınavlarda ilk 7 üniteden, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavlarında ise 14 ünitenin tamamından sorumlu olacaklar.

ATA AÖF'de bir eğitim öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav (Blok Uygulama hariç) ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır.

Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla 3 dersi kalmış olan öğrencilere eğitim öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet 3 ders sınavı yapılır.