2017 AÖF vizeler ne zaman? Açıköğretim sınavı Kasım'ın kaçında?

AÖF sınav takvimi yayınlanması ile birlikte binlerce üniversite öğrenci 2017 AÖF vize tarihlerini öğrenmeye çalıyor. Her geçen gün açıktan okuyan öğrenci sayısının artmasıya birlikte AÖF sınavları büyük ilgi görmeye başladı. Bu konuya istinaden hazırladığımız haber Açıköğretim vize sınav tarihlerini öğrenebilirsiniz.

2017 - 2018 AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Üniversite öğrencilerinin gireceği 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı AÖF vizeleri Güz Dönemi Ara Sınavı 25 - 26 Kasım 2017 tarihinde düzenlenecek.

AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Ocak 2018

Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan 2018

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 - 03 Haziran 2018

2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

Not: Sınav tarihlerinde olağanüstü haller dışında her hangi bir değişiklik yapılmamaktadır. Konuyla ilgili olarak herhangi bir tereddüt halinde AÖF bürolarından bilgi alınması, aksi duyuru veya duyumlara itibar edilmemesi son derece önemlidir. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü zorunlu hallerde ilan edilen bu sınav tarihlerini değiştirebilir.

AÖF 4 YANLIŞ 1 DOĞRU KURALI DEVAM EDİYOR MU?

Geçtiğimiz öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve üniversite giriş sınavlarında olması gereken 4 yanlışın bir doğruyu götürmesi uygulaması tüm Açıköğretim Fakültelerinin vize, final ve bütünleme sınavlarına getirilmişti. Adayların tepkilerine, kampanyalarına rağmen bu yıl da değişiklik yok! Açıköğretim Fakülteleri, İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinde yer almaktadır. Yükseköğretim Kurulunun geçtiğimiz yıl aldığı kararla sınav değerlendirmelerinde 4 yanlış sorunun 1 doğru cevabı götürmesi uygulaması tüm Açıköğretim Fakültelerine getirilmesinin ardından yeni öğretim döneminde de uygulanacak! Kaynak: Açıköğretim'de 4 Yanlışın 1 Doğruyu Götürmesi Kuralı Öğrencilerin Tepkisine Rağmen Sürecek