2017 AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman? Sınav takvimi

Açıköğretim Fakültesi vize sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte final sınavları için hazırlıklar başladı. Binlerce öğrencinin katılacağı final sınavı hangi tarihlerde yapılacak AÖF sınav takviminde yayınlandı.

2017 - 2018 AÖF vize sınavları ne zaman?

Üniversite öğrencilerinin gireceği 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı AÖF finalleri Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 13 – 14 Ocak 2018 tarihinde düzenlenecek.

AÖF Sınav Takvimi

AÖF Finalleri Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 – 14 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF Vizeleri Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 – 15 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşecek

AÖF Finalleri Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 – 03 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek.

2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek.



Sınav süresi ve sınav oturumları

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.

Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. Yarıyılların sınavları yapılmaktadır.

Sınava giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı olacak mı?

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.