2017 ALES sonuçları için gözler ÖSYM'de ? ALES sonuçları açıklandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları için heyecan dorukta. 19 Kasım'da yapılan ALES sınavının sonuçları için tüm gözler ÖSYM'de... Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre ALES sınav sonuçları 21 Aralık 2017 Perşembe günü erişime açılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili bir bilgi henüz verilmedi. Adaylar sonuçlarını 'www.osym.gov.tr' adresinden sorgulayabilecekler.



2017 ALES SORULARI VE CEVAPLARINA NASIL ULAŞILIR?

19 Kasım 2017 tarihinde uygulanan 2017-ALES Sonbahar Dönemi Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden, sınava başvuran adaylar 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

ALES NEDEN ÖNEMLİDİR?

ALES'in açılımı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'dır. Ülkemizde, lisans üstü eğitim ve akademik kadrolara atanabilmek için, ALES'e girmiş olmak ve başarılı sayılabilecek bir puan almış olmak gerekir. Lisansüstü eğitim için, ALES'ten alınması gereken minimum puan 55, akademik kadrolara atanabilmek için alınması gereken minimum puan 70'tir. Ancak her durumda bu puanlar yeterli olmayabilir, bazı üniversiteler lisansüstü eğitim için 55'ten fazla veya akademik kadrolara atanabilmek için 70'ten fazla puan gerektirebilir, ayrıca bazı akademik kadrolara atanabilmek için, adayların yabancı dil bilgisi seviyelerini de YDS sınavı ile kanıtlamış olmaları gerekir. Ve ayrıca bu sınavdan da 55 veya 70 üzeri bir puan almış olmaları gerekir. Alınan bu puanlar, ALES sınavları için 3 sene boyunca geçerlidir ve bu süre boyunca aday, 3 sene boyunca girdiği ALES sınavlarından istediği puanı kullanabilir. Lisansüstü eğitim haricinde, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı, uzman, çevirici veya araştırma görevlisi gibi kadrolara ALES sınavından veya bu sınavın yanında girilmesi gereken YDS sınav puanıyla girilebilir. Ayrıca yurt dışı lisansüstü eğitim programlarına, ALES'ten alınan puan ile başvurulabilir.