2017 - ALES sonbahar dönemi sınav tarihi ne zaman düzenlenecek?

Yüksek lisans yapmak isteyen binlerce kişinin merak ettiği 2017 ALES sonbahar dönemi sınavı ne zaman olacak? ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklama çerçevesinde ALES sınav tarihi belli oldu. Buna göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş (ALES) Sınavı ne zaman olacak? Kaç gün var?

SONBAHAR DÖNEMİ ALES SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre 100 soru yöneltiecek 2017 ALES Sonbahar Dönemi Sınavı 19 Kasım 2017 tarihinde saat 10.00'da yapılacak ve ALES sınavı için toplam süre 150 dakika olacak.

Not: Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre sınav süresi beş yıl süreyle geçerli olacak.