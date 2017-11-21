2017 - ALES sonbahar dönemi sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 19 Kasım ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş) sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 2017 ALES sonbahar dönemi sınav sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı geçtiğimiz hafta sonu itibariyle düzenlendi. Binlerce kişinin girdiği 19 Kasım ALES sınav sonucu merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavı 150 dakika sürdü ve toplamda sayısal sözel olmak üzere 100 soru soruldu. Beş yıl punaı geçerli olacak ALES sınavının sonucu ise en çok arananlar listesine girdiği. Peki ÖSYM konuyla ilgili açıklama yaptı mı? İşte merak edilenler...

2017 - ALES SINAV SONUCU NE ZAMAN ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANACAK?

Bir önceki dönem düzenlenen ALES sınav sonuçları yaklaşık bir ay içerisinde açıklanmış. 19 Kasım 2017 tarihi itibariyle düzenlenen ALES sınav sonuçları net olmamakla birlikte 15 - 19 Aralık tarihleri arasından açıklanması öngörülüyor. Konuya ilişkin ÖSYM'den resmi açıklama gelir gelmez Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınav sonuç tarihlerini haberimizin detayından öğrenebilirsiniz.

19 Kasım ALES sonhabar dönemi sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinin aday işlemleri kısmına T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi girerek ulaşabilirsiniz...