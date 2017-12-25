2017'nin En Kötü ?? Ürünleri | Anti-Favoriler
2017'de beni en hayal kırıklığına uğratan ürünleri sizler için bu videoda derledim. Anti-favoriler de diyebileceğimiz, sevmediğim ya da almaya değer görmediğim bu ürünleri bayağı alevli yorumladım, umarım alınan kırılan olmaz : )
2017'de beni en hayal kırıklığına uğratan ürünleri sizler için bu videoda derledim. Anti-favoriler de diyebileceğimiz, sevmediğim ya da almaya değer görmediğim bu ürünleri bayağı alevli yorumladım, umarım alınan kırılan olmaz : )