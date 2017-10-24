2017 - 2018 YGS ve LYS sınavı bu sene kesin yok mu? ÖSYM açıkladı...

Geçtiğimiz günlerde TEOG sınavının kaldırılmasıyla birlikte gözler YGS ve LYS sınavına çevrildi. Peki 2017 yılı itibariyle YGS ve LYS kalkacak mı? Öğrenciler üniversiteye geçişte sınava girecek mi? İşte tüm merak edilenler...

2017 - 2018 eğitim öğretim yılında Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) kalkacak mı? Özellikle bu sene sınava hazırlanan öğrenciler gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek habere çevirdi. Son dönemde TEOG sınavının kalkmasıyla birlikte binlerce öğrenci ve veli LYS ve YGS sınavı olacak mı? Sorusunu sormaya başladı. Üniversiteye geçiş için çok önemli iki sınav olan YGS ve LYS'nin kalkıp kalkmamasıyla ilgili tüm gelişmeler haberimizin detayında...

TEOG'un kaldırılmasının ardından üniversite giriş sınavları olan YGS ve LYS sınavlarının da yakın bir zamanda kaldırılması bekleniyor.

İŞTE YENİ SINAV SİSTEMİ

Bu aslında YÖK'ten yapılan ek bir bilgilendirme. Çünkü YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde yaptığı açıklamada yeni sisteme ilişkin yeni bilgileri paylaşmıştı:

-Sınavsız geçiş mümkün değil, daha yalın ve sade bir sistem Türkiye için kaçınılmaz.

-Yeni düzenlemeyle sınavı, bir hafta sonunda başlayıp, bitirmeyi planlamaktayız.

-18 puan türü 4'e düşecek.

-Temel olarak sayısal, sözel, eşit ağırlık puan türleri olacak.

-Türkçe ve matematik, sınavın merkezi olacak.

-Sorular MEB müfredatından olacak.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE YENİ SINAV SİSTEMİNİN ADI

2018-2019'da sınavın yeni adı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'dır. İlk oturumda temel yeterlilik esas alınacaktır.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 23-24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

YKS'nin soru dağılımı da belli oldu.

Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumunda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacağı bildirildi.

SINAV TARİHİ VE SORU SAYISI

Sınavlar Haziran ayında bir hafta sonunda 2 oturumda yapılacak, soru sayısı 80 olacaktır. Türkçe ve Matematik sabah oturumunda yapılacak.

Temel yeterlilik testi puanını en az 150 olması gereklidir. Temel yeterlilik puanı 180 ve üzerinde olan ise lisans bölümlerine yerleşebilecektir. 200 ve üzeri olan puanlar, adaylar istedikleri taktirde bir sonraki yıl da geçerli olacak. Tüm adayların birinci oturuma girmesi zorunlu. İlk oturumda sayısal-sözel beceri ölçülecek.

İkinci oturumda 4 test yer alacak sorular müfredata dayalı olacaktır. Oturumların süresi geçmiş yıllardaki uygulamalar ve adaylarımızın sınav stresi yaşamamaları hususu göz önüne alınarak belirlenecektir.

ÖZEL YETENEKLER İÇİN BARAJ PUANI AYNI KALDI

Belli programlar için getirilen başarı sıralaması şartına aynen devam edilecektir. Özel yetenekle öğrenci alan programlarda geçen sene olduğu gibi baraj puanı aynı tutulmuştur.

PUAN TÜRLERİ VE OTURUM SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

Sınav puan türleri 18'den 5'e indirilmiştir. Sınavlar tek hafta sonunda 6 oturumdan 3 oturuma indirilmiştir.