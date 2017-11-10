2017 - 2018 Yeni AÖL sınavı ne zaman? AÖL 1.dönem sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi (AÖL): lise eğitimine örgün olarak devam edemeyen öğrencilerin eğitime devam etmek için uzaktan eğitim alarak dışarıdan okudukları lisedir. Açık Öğretim Lisesi sınavı ne zaman olacak? 2017-1. Dönem AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL ders seçimleri nasıl olacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2017-1. Dönem sınav tarihleri

7 - 8 Ekim 2017 tarihlerinde 3 oturum şeklinde gerçekleştirilen, 2016-4. Dönem ek sınavlarının açıklanması ve 30 Ekim 2017 yeni kayıt işlemlerinin tamamlanması ile birlikte 2017-1. Dönem sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2017—2018 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavlarının 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde yapılacağı bildirildi.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2017-1. Dönem ders seçimleri;

AÖL öğrencilerinin 2017-1. Dönem ders seçimlerini 26.10.2017 tarihi saat 18:00'a kadar yapabilecekleri açıklandı. Ders seçimlerini yapamayan öğrencilerin ise dersleri, otomatik olarak merkez tarafından atanacaktır. 2017-1. Dönem için yeni kayıt yapan öğrenciler ders seçimi yapmayacaklardır, ders seçimleri otomatik olarak merkez tarafından atanacaktır.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2017-1. Dönem sınav giriş belgeleri nereden alınır?

Açık Öğretim Lisesi 2017-1. Dönem 9-10 Aralık tarihinde yapılacak olan sınava girecek olan öğrenciler sınav giriş belgelerini, öğrenci numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek alabilirler.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) nedir?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL): lise eğitimine örgün olarak devam edemeyen öğrencilerin eğitime devam etmek için uzaktan eğitim alarak dışarıdan okudukları lisedir. Burada alınan eğitim örgün eğitim ile eş değer niteliklerdedir. Açık öğretim lisesine ortaokul eğitimini almış, lise eğitimine devam edememiş her birey kayıt yaptırabilmektedir.

Açık öğretim lisesi de normal liseler gibi 4 yıl, 8 dönem eğitim vermektedir. Ancak 18 yaşından büyük öğrenciler için 1 yıl içerisinde 3 sınava girme hakkı verilmiştir. Bu haktan faydalanan öğrenciler eğitimlerini 2,5 yıl gibi bir sürede tamamlayabilirler.

Açık öğretim lisesi kitaplarını ücretsiz bir şekilde ikamet etmiş olduğunuz semtinizde bulunan liselerden temin edebilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt işlemleri

Açık öğretim lisesine kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki maddeleri dikkate almanız gerekir.

E-okulda kaydı bulunan öğrenciler için hiçbir belge istenmeyecektir.

E-okulda kaydı olmayan öğrencilerin ilk ve ortaokul diplomalarının aslı

Lise dönemine ara vermiş, tekrar eğitime devam etmek isteyen öğrenciler için tasdikname veya öğrenim belgesi

Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf

T.C. kimlik numarasını gösteren belge, T.C. kimlik numarası olmayan öğrencilerden sınav

bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontu istenir.

Erkekler için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

Yurt dışından gelen öğrenciler için Denklik Belgesi

Sınav bedeli muafiyeti olan öğrencilerin muafiyet belgesi istenir.

Açık öğretim lisesi öğrencileri mezun olana kadar her dönem de kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı AÖL resmi web sayfasında belirlenen tarihler ve kurallara uygun şekilde yapılmalıdır.

Açık Öğretim Lisesinden (AÖL) kimler mezun olabilir?

Açık öğretim lisesinden eğitimlerine alansız devam eden öğrenciler için mezun olma şartlarını aşağıda paylaşıyoruz.

Öğrenim görülen dönemin en az 8 ve üzeri olması gerekir.

Toplam alınan kredinin 192 ve üzeri olması gerekir.

Zorunlu derslerin tamamında başarılı olunması veya muaf olunması gerekir

Dil ve anlatım dersinden başarılı olunması veya muaf olunması gerekir.