(2017 - 2018) KYK burs başvurusu sonuçlarını sorgula! KYK Sonuçları ne zaman ? KYK burs başvurusu sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite öğrencilerinin başvuru yaptığı KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2017 - 2018 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu - KYK burs başvurusu sonuç sayfası haberimizin detayında...

2017 - 2018 KYK burs başvuru sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız

01 Kasım çarşamba günü itibariyle üniversite öğrencileri son dakika KYK burs başvurusu sonuçlarını merak etmeye başladı. Binlerce öğrenci burs ve geri ödemeli burs başvurusu sonuçlarını öğrenmek için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu resmi sayfasını takip ediyor. Peki KYK burs başvuru sonuçları Kasım ayının kaçında açıklanacak? Okulların açılmasıyla birlikte 2017 KYK burs başvurusu sonuçları büyük merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI

KYK burs başvuru sonuçları bugün açıklanacak mı? Üniversite öğrencileri gözünü 2017 KYK burs başvuru sonuçlarına çevirdi. Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşın geçtiğimiz sene yapılan başvurular gibi bu senede KYK burs ve geri ödemeli burs başvuru sonuçları Kasım ayının ilk haftası açıklanacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu sonuçları açıklar açıklamaz haberimizin detayından öğrenebilirsiniz.

Bu uyarıya dikkat: 2017 KYK burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra, üniversite öğrenci burs hakkını elde etmişse, muhakkak e-Devlet'te "taahhütname onayı" yapması gerekiyor. Onay yapılmadığı taktirde, öğrenci 2017 KYK burs hakkında mahrum kalır.