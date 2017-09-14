2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Bilecik'te 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı güvenlik toplantısı Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen Başkanlığında yapıldı.



Bilecik'te yaklaşık 36 bin öğrencinin ders başı yapacağı 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının başlaması öncesinde tüm hazırlıkların tamamladığını ifade eden Bilecik Vali Yardımcısı Taşdöğen, Valilik koordinasyonunda geniş katılımlı çalışmalar yapılarak, öğrencilerin huzuruna ve güvenliğine yönelik detayların görüşüldüğünü söyledi. İl genelinde, tüm ilgili kurum amirlerinden mahalle ve köy muhtarlarına, Okul Aile Birliği Başkanlarından öğrenci taşıma kooperatif başkanlarına kadar geniş katılımlı olarak çalışmaların yapıldığını belirten Vali Yardımcısı Taşdöğen, "Okul çevrelerinde öğrencinin huzuruna ve güvenliğine etki edecek okulla ilgisi olmayan, şüpheli kişiler takip edilerek uzaklaştırılacaktır. Okul çevresinde seyyar satıcılar bulundurulmayacaktır. Metruk binalar ilgili kurumlar ile işbirliği yapılarak ıslah edilecek ve gerekirse yıkılacaktır. Okullarda kadrolu görevliler dışında çalışan diğer personelin belli aralıklarla araştırmaları yapılarak, internet ve elektronik oyun salonlarında ders saatlerinde öğrenci bulundurulmayacaktır. Yaş sınırlamalarına uyulacak, çocukların girmesinin yasak olduğu cafe, bar, kıraathane ve umuma açık yerler sık sık denetlenecektir. Kamerası olmayan okulların kameraları tamamlanarak Kent Güvenlik Yönetim Sitemine entegre edilecek, en ufak şüpheli hareketlilik yakinen takip edilecektir. Muhtemel olaylara anında müdahale edilecek, okul yönetimleri ve öğretmenlerin veliler ile iletişimi en üst seviyeye çıkarılacaktır. Öğrencilerin okullara erişimini sağlayan servis araçları, Jandarma ve Emniyet birimlerince kontrol edilecektir. Öğrencilerimizin gün ışığından azami derecede faydalanması sağlanacak, çocuklarımızı dezavantajlı duruma düşürme potansiyeli olan her şey ile yoğun mücadele sürdürülecektir. Valilik Koordinesinde yürütülen bu çalışmalarla her hafta birkaç okulumuz ziyaret edilecektir. Bizzat öğrenciler ile görüşerek, öğrencilere eğitim - öğretim hizmeti veren öğretmen ve okul yöneticileri ile motivasyon sohbetleri yapılacaktır. Başta öğrenciler olmak üzere tüm eğitim camiasının yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK