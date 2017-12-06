2017/2018 AÖL sınav giriş yerleri belli oldu! Açık lise sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? AÖL sınavı ne zaman? Açık Lise (AÖL) sınavına kısa bir zaman kala sınav giriş yerleri belli oldu. 2017-2018 yılı ilk dönem AÖL sınavları için giriş belgesi nasıl çıkartılır merak ediliyor. Lise eğitimlerini tamamlayamayan vatandaşlar dışarıdan diploma almak için ter dökecek. Peki AÖL sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? İşte AÖL sınav giriş yeri sorgulama ekranı...

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİNİN ALINMASI

Sınava Giriş Belgeleri "www.aol.meb.gov.tr" resmi web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, öğrencinin sınav esnasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, sınav öncesinde fotoğrafının sisteme irtibat bürolarınca eklenmesi ve fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.

Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.

Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.