2017 - 2018 ALES sınav sonucu öğrenme. ÖSYM net tarihi...

ÖSYM'nin düzenlediği 19 Kasım ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) sonucu için nefesler tutuldu. Günlerdir sınav sonucu merak eden adaylar gözünü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne çevirdi. Peki ALES sınav sonucu kesin ne zaman açıklanacak? Bu hafta ALES sınav sonucu açıklanacak mı? İşte öğrenme sayfası ve tüm merak edilenleri...

ALES SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYm tarafından yapılan ALES sınav sonuçları için sınava giren adaylar sabırsızlanıyor. ALES sonuçları,ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi ve aynı zamanda Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine veya Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapması gerekmektedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM AÇIKLADI

19 Kasım tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş) sınavının sonuçları, ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) sonuç açıklama takviminde yer alan bilgilere göre 21 Aralık Perşembe günü öğrencilerin erişimine açılacak. Bu tarih takvimde yer alan resmi bilgi olduğu gibi, ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir.