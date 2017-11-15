2017/2 KPSS tercih kılavuzu ÖSYM AİS sayfasında yayınlandı. 14 Kasım'da ÖSYM AİS sayfasında 2017/2 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, kimlerin başvuru yapabileceğine, kimlerin başvuru yapamayacağını açıkladı. Öte yandan sınav merkezi "başvurma özel şartları" konusunda kesin uyarı yaptı. İşte lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunlarının başvuru yapabileceği bölümler…

2017/2 KPSS tercih kılavuzu 14 Kasım 2017 tarihinde saat 10:00'da ÖSYM AİS sayfasında yayınlandı, başvuru yapmak isteyen lisans, önlisans, ortaöğretim mezunları kılavuz üzerinden başvuru yapabilir. Sınav merkezinin yayımladığı kılavuzda önemi uyarılarda bulundu. Sorular ve cevaplarla tercihler

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLADI NE ZAMAN BİTİYOR?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, başvuruların 14 Kasım 2017 tarihinde başladığını, 23 Kasım 2017 saat 23:59'ta sona ereceğini açıkladı. Başvurular 9 gün sürecek.

KPSS TERCİH ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

Sınav merkezi ücreti açıkladı. Ücret 15 Türk Lirası olarak açıklandı. Ücret iki şekilde ödeniyor. Sınav merkezinin yönlendirdiği bankalardan veya ÖSYM ödeme sayfasından. Bankalar: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç): Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç): Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç): Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç): Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

ÖDEME SAYFASINDAN ÜCRET ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILMAKTADIR?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin AİS sayfasından başvurular yapılmaktadır. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru yapabilirsiniz.

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