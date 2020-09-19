2015 yılında faaliyetleri durdurulan Toros Menkul Kıymetler'in lisans ihalesini Kolo Holding kazandı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Toros Menkul Kıymetler için düzenlediği lisans ihalesinin kazanını Kolo Holding oldu. Bu hamleyle finans piyasalarına resmi adım atan Kolo Holding böylece diğer aracı kurum ve bankalara rakip oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), 2015 yılında faaliyetlerini durdurduğu Toros Menkul Kıymetler için yaptığı ihalenin kazananı belli oldu. SPK ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin ihalesinde Toros Menkul Kıymetler için en yüksek teklifi veren Kolo Holding, lisans ihalesini almayı başardı.

FİNANS PİYASALARINA RESMİ ADIM ATTI

Kolo Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo böylece finans piyasalarında resmi alana adım atarak, diğer aracı kurum ve bankalara rakip oldu.

DETAYLI AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Bünyesinde gayrimenkulden sigortaya kadar birçok firmayı barından Kolo Holding'in önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.