Rusya- Ukrayna savaşı dünya gündeminde yerini korurken, sosyal medyada da iki ülkede yaşananlara dair pek çok paylaşım yapılmaya devam ediliyor. Özellikle Rus ordusu tarafından işgal edilen Ukrayna'da ünlü isimlerin de ülkeyi savunmak için orduya katıldığı öne sürülüyor.

UKRAYNA GÜZELİNİN ORDUYA KATILDIĞI İDDİASI

Orduya katıldığı iddia edilen isimlerden birisi de 2015 Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna oldu. Sosyal medya hesabından elinde silahla fotoğraflarını paylaşan Lenna'nın orduya katıldığı iddia edildi.

LENNA, İDDİALARI YALANLADI: AİRSOFT OYUNCUSUYUM

İddialar sosyal medyada da gündem olurken tescilli güzel yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı. Orduya katıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Lenna, "Ben asker değilim, sadece kadın, normal bir insanım. Ülkemin diğer tüm insanları gibi sadece bir insan. Ayrıca yıllardır Airsoft oyuncusuyum. #airsoft'un ne anlama geldiğini öğrenmek için Google'da aratabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Lenna, iddiaya konu olan fotoğrafları airsoft oynarken çekildiğini aktardı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Doğruluk Kontrolü "2015 Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna'nın orduya katıldığı iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sürerken, elinde silahla fotoğraflarını paylaşan 2015 Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna'nın orduya katıldığı iddia edildi. İddialarına ardından açıklama yapan Lenna, orduya katılmadığını, söz konusu fotoğrafları airsoft oynarken çekildiğini aktardı."

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