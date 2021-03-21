2015'te gündem olan damat bu kez mutluluğu yakaladı
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2015'te gündem olan damat bu kez mutluluğu yakaladı

21.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:38
2015'te gündem olan damat bu kez mutluluğu yakaladı

Adana'nın Kozan ilçesinde 24 Ocak 2015'te yaptığı düğünün ardından sabah takı ve paralar alınarak terk edilen Fırat Çakır, 6 yıl sonra yeniden evlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 24 Ocak 2015'te yaptığı düğünün ardından sabah takı ve paralar alınarak terk edilen Fırat Çakır, 6 yıl sonra yeniden evlendi.

Kozan'da 2015 yılında evliliğinin ilk gününde terk edilen Fırat Çakır, 6 yıl sonra yeniden dünya evine girdi. Kozan'da tanıştığı Özlem Kekilli ile evlilik kararı alan Çakır, Kozan Belediyesi Millet Bahçesi nikah salonunda korona virüs tedbirleri kapsamında evlendi. Özlem Kekilli, evlendiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Damat Fırat Çakır ise, ilk evliliğinde talihsiz bir olay yaşadığını ifade ederek, bu kez mutluluğu bulduğunu söyledi. Çakır, "8 ay önce eşim Özlem ile tanıştık. Kozan Belediyesinde odacı olarak görev yapıyorum. Şükür, kötü günler geride kaldı. Eşimle mutlu bir yuva kurduk. Yıllar önce talihsiz olay yaşadım ama şimdi çok mutluyum" dedi.

Fırat Çakır, 2015 yılında evlendiği eşi tarafından düğün sabahı takı ve paralar alınarak terk edilmiş ve eşi tarafından dolandırıldığı için eski eşinden şikayetçi olmuştu. - ADANA

2015'te gündem olan damat bu kez mutluluğu yakaladı
2015'te gündem olan damat bu kez mutluluğu yakaladı
2015'te gündem olan damat bu kez mutluluğu yakaladı
2015'te gündem olan damat bu kez mutluluğu yakaladı
2015'te gündem olan damat bu kez mutluluğu yakaladı
2015'te gündem olan damat bu kez mutluluğu yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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