2015 MAYIS AYI BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ
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2015 MAYIS AYI BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ

2015 MAYIS AYI BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ
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2015 MAYIS AYI BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ1-) Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ali YILMAZ Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yapılan "İlahiyat Fakültesi Dekanları Toplantısına" katılmıştır.

2015 MAYIS AYI BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ1-) Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ali YILMAZ Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yapılan "İlahiyat Fakültesi Dekanları Toplantısına" katılmıştır. 2-) Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Mithat ESER Aksaray'da Engelliler Haftası münasebeti dolayısıyla "Engelli Sahabeler " konulu bir seminer vermiştir. 3-) Fakültemiz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kemal GÖZ Bosna Hersek'te Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin düzenlediği "1. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırma Kongresi"ne katılarak bidiri sunmuştur. 4-) Fakültemiz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail YALÇIN ve Arş. Gör. Mustafa TÜRKAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen"XII. İlahiyat Fakülteleri İslam Hukuku Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantı"sına katılmışlardır. 5-) Fakültemiz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih İBİŞ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "20. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve Nübüvvet - Medeniyet Sempozyumu"na katılmıştır. 6-) Fakültemiz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih İBİŞ İstanbul da düzenlenen "Uluslarası Sinema ve Din Sempozyumu"na katılarak bildiri sunmuştur. 7-) Fakültemiz öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ali KARATAŞ, Yrd. Doç. Dr. Osman ORUÇHAN, Yrd. Doç. Dr. İdris TÜRK ve Araştırma Görevlileri Mustafa TÜRKAN, Halil IŞILAK ve Yasin BOSTAN Makedonya'nın Ohrid şehrinde yapılan "4. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi"ne katılarak bildiri sunmuşlardır.

Kaynak: Habermetre

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