2011 KPSS'ye yönelik FETÖ operasyonu

15.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:44

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2011 yılı sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 62'si 29 ildeki operasyonla yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2011 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının, FETÖ üyelerince örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Bunun üzerine 59'u aktif görevde 121 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 29 ilde düzenledikleri operasyonlarda 62 şüpheliyi gözaltına aldı.

2011 KPSS'ye yönelik ilk FETÖ operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 6'sının örgütün tepe yönetiminde olduğu, 21'nin "ByLock" kullanıcısı olduğu ve 18'nin ise Bank Asya'da hesabının bulunduğu öğrenildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

Kaynak: AA