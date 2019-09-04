2010'da 541 gün hükümetsiz kalan Belçika'da tarih tekerrür mü ediyor?

04.09.2019 16:08

Belçika'da 26 Mayıs'tan bu yana hükümet kurulamadı ve Çarşamba günü itibarı ile ülke hükümetsiz geçirdiği 100. günü tamamlamış oldu. Belçika Kralı Philippe'in partileri uzlaştırma çabaları da işe yaramadı.



Flaman, Valon ve Brüksel olmak üzere üç eyaletten oluşan federal devlet içerisinde yalnızca Brüksel başkent bölgesinde hükümet kurulabildi. Bunun dışında ne diğer iki eyalette ne de federal seviyede hükümetler şekillendi. Euronews.com'da Görüntüle