2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı...

2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı...

2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 30 zanlıdan 12'si gözaltına alındı.

2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı...

2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 30 zanlıdan 12'si gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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