Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 2009'da Londra'da vereceği konserler için sahnede yılanlar, leopar, tropikal kuşlar, üç maymun, ve bazı şarkılarda üzerine bineceği bir Afrika fili talep eden kimdir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 2009'da Londra'da vereceği konserler için sahnede yılanlar, leopar, tropikal kuşlar, üç maymun, ve bazı şarkılarda üzerine bineceği bir Afrika fili talep eden kimdir?

2009'DA LONDRA'DA VERECEĞİ KONSERLER İÇİN SAHNEDE YILANLAR, LEOPAR, TROPİKAL KUŞLAR, ÜÇ MAYMUN, VE BAZI ŞARKILARDA ÜZERİNE BİNECEĞİ BİR AFRİKA FİLİ TALEP EDEN KİMDİR?

A: Shakira

B: Justin Timberlake

C: Michael Jackson

D: Britney Spears

Cevap : C

YARIŞMACI İREM TAŞDEMİR HAKKINDA

Merve İrem Taşdemir 30 yaşında, Ankara'da doğmuş ve İstanbul'da yaşıyor. Yüksek lisans eğitimini tamamlayan Merve Hanım, güzellik salonu işletiyor.