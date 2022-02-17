2008 yılında Mudanya Belediyesine satılan tarihi Turan Emeksiz vapuru, evine döndü

İSTANBUL (Bültenler) - .

1961 yılında Glasgow'da inşa edilen Turan Emeksiz yolcu vapuru, 46 yıl boyunca Kadıköy-Eminönü-Sirkeci hattında yolcu taşıdı. İstanbul Şehir Hatları tarafından 2008 yılında emekliye ayrılan gemi, aynı dönem Mudanya Belediyesi'ne satıldı. Uzun yıllar boyunca Bursa'da yüzer otel olarak işletilen vapur, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) girişimleriyle yeniden İstanbul'a getirildi.

Deve kuşu tipi vapurların sonuncusu olan Turan Emeksiz yolcu vapuru, Mudanya Belediyesi'nce bedelsiz olarak İBB'ye devredildi. 16 Şubat'ta, Güzelyalı Yat Limanı'ndan römorkörle çekilen geminin geçişi sırasında, Unkapanı ve Galata köprüleri deniz trafiğine açıldı.

17 Şubat gecesi Haliç Tersanesi rıhtımına getirilen vapur, İBB tarafından restore edilecek.

Tarihi vapur adını, 1960 yılında İstanbul Üniversitesi'nde katıldığı protesto gösterilerinde hayatını kaybeden Turan Emeksiz'den alıyor.

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